Imagem milagrosa de Aparecida foi levada ao Santuário em Tambaú, em homenagem aos 60 anos da morte de Pe. Donizetti

O jubileu dos 60 anos da morte do Padre Donizetti Tavares de Lima, ocorrido no dia 16 de junho, foi marcado por solenidades e homenagens realizadas pela igreja católica. A principal cerimônia foi a chegada da imagem milagrosa de Nossa Senhora Aparecida no Santuário, em Tambaú.

Por conta da pandemia, a tradicional Marcha da Fé, em Tambaú, foi substituída por uma carreata para celebrar os 60 anos da morte do beato Donizetti Tavares de Lima, nesta quarta-feira. “Os primeiros cristãos chamavam a morte de ‘Dias Natalis’, dia do nascimento para Deus, a Páscoa, a vida eterna que nós celebramos, é o grande sonho da humanidade viver com Deus. Padre Doni-zetti vive na eternidade e os santos são os primeiros a testemunhar a ressurreição de Jesus”, disse o bispo diocesano Dom Antônio Emidio Vilar.

Imagem milagrosa

A imagem de Nossa Senhora Aparecida, que estava em destaque no altar da igreja de Santo Antônio, é considerada um milagre. O padre Donizetti, que foi beatificado pela Igreja Católica em 2019, assumiu a paróquia de Tambaú em 24 de maio de 1926. Logo que chegou encomendou a réplica da imagem, vinda de Aparecida. Pouco tempo depois, em 11 de outubro de 1929, uma pane elétrica causou um grande incêndio e destruiu a igreja inteira. A imagem de Nossa Senhora foi encontrada ilesa.

A partir daquele dia, o padre Donizetti tinha duas metas: construir um santuário e colocar na nova igreja a imagem milagrosa. Sonhos que não conseguiu realizar em vida, mas que se concretizaram na manhã do dia 16.

Até então, a imagem estava na casa paroquial da matriz de Santo Antônio. Na celebração do dia 16, em frente à matriz, foi realizada a passagem da imagem do pároco sucessor de padre Donizetti para as mãos do bispo diocesano.

As tradicionais romarias não foram permitidas. Um pequeno grupo se reuniu em frente à igreja e toda a celebração foi transmitida em tempo real pelos canais digitais do santuário. Também foi realizada a tradicional chuva de rosas.

Em seguida, a imagem milagrosa partiu em carreata por todos os bairros da cidade. Em frente à Santa Casa, o bispo tomou a imagem e abençoou o hospital em homenagem aos pacientes com Covid-19.