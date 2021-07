Uma dupla pra lá de fofa vai estrelar a coluna Momento Pet dessa edição. Os cachorrinhos Noopy e Espeto, do casal Carol Cossi e Léo, que está à frente da Tia Nina Caseirices.

Noopy é da raça shinauzer e o Espeto, um belo vira lata, e estão já há muito tempo fazendo a alegria da família. Praticamente dois velhinhos, Noopy tem 12 anos e Espeto, 9 anos.

“São nossos companheiros, estão sempre ao nosso lado. O Noopy é o mais velho, já está doente, mas nada tira a sua alegria de filhote”, contaram Carol e Léo.

“O Noopy compramos em São Paulo, quando ainda morávamos lá. O Espeto adotamos da rua. Ele vivia no bar do Moca, perto da clínica Cossi do meu tio Paulo e eu sempre que o via, dava um espeto pra ele. Até que um dia ele estava na porta da clínica esperando eu chegar… Aí não teve jeito e levei ele pra casa”, disse Carol.

Ela comentou ainda que os cuidados são grandes agora com o Noopy, que está doente. Ele tem diabetes e alguns tumores. “Mas fora isso, não dão muito trabalho, além das vacinas e banhos quinzenais que eles adoram”, contou.

