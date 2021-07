Prefeitura de Itobi trabalha em espaço esportivo

A prefeitura de Itobi está adaptando o espaço esportivo, do Centro de Lazer do Trabalhador. De acordo com o informado, o espaço ganhará um novo campo de areia, terá dois minis campos, e um campo grande para o estádio municipal.

Foi feito ainda o calçamento ao entorno do gramado, plantio de coqueiros em volta da calçada e haverá iluminação do local.

De acordo com o postado pelo prefeito Maranata em suas redes sociais, a grama que está sendo retirada para adaptação do campo de areia, será replantada no calçamento em torno da rua Laydir Batemarco.