Projeto distribui kits de higiene para mulheres em Casa Branca

A Prefeitura de Casa Branca está distribuindo kits com produtos de higiene e cuidado pessoal para mulheres em situação de vulnerabilidade social. Além dos produtos de higiene pessoal, as participantes do projeto estão recebendo explicações técnicas da especialista em ginecologia e obstetrícia da rede municipal sobre uso correto dos absorventes e prevenções de doenças.

Todas as mulheres passarão por uma avaliação social realizada pelo Departamento de Promoção Social, devido aos critérios estabelecidos dessa ação. De acordo com o informado pela prefeitura casabranquense, o objetivo é garantir a privacidade, dignidade e prevenções de doenças dessas mulheres.

Segundo a presidente do Fundo Social de Solidariedade e primeira-dama, Marilisa Lalier Aga, a pobreza menstrual impacta a vida de milhões de mulheres brasileiras. Esse problema está relacionado à falta de acesso a itens básicos de higiene pessoal durante a menstruação, inclusive de absorventes. “Estamos oferecendo a todas essas mulheres, produtos simples e de uso no dia a dia, mas aos quais muitas têm dificuldade de acesso, principalmente os de higiene íntima. Receber esse pacote com os produtos, além de ser um mimo para todas elas, ajuda a ressaltar sua autoestima”, disse a presidente do Fundo Social de Solidariedade.