Gazeta informa os falecimentos

Faleceu Ida Salvador Gasparini, aos 85 anos de idade, no dia 17 de junho. Era viúva de Aníbal Gasparini Mazeto; deixa os filhos João, Rosana e Antônio Carlos; os netos Carolina, Juliana e Vítor e a irmã Zenide. Foi cremada na cidade de São Paulo.

Faleceu Benedicta Alves de Souza, aos 93 anos de idade, no dia 18 de junho. Era viúva de João Cândido de Souza; deixa os filhos Maria, Mauro, Joaquim e Luís; o genro Nelson; as noras Miroel, Marilene e Juliana; os netos Leandro, Vinícius, Diego, Marília, Ulisses, Guilherme, Ângela, Nélson e Luana; e os bisnetos João Gabriel, Víctor, Vítor, Lorenzo, Ana Carolina, Alissa e Samuel. Foi sepultada no dia 19, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Maria de Lourdes da Silva Oliveira, aos 71 anos de idade, no dia 19 de junho. Era viúva de Antônio de Oliveira; deixa os filhos Donizete, Gilberto, Carlos, Marli, Gilmar, Mara, Rosa, Roseli, André e Francisco; noras; genros; os netos Paulo, Gustavo, Taís, Nicole, Lavínia, Daniele, Laiza, Kenedy, Daiane, Rodrigo, Rafael, Mauro, Tainá, Tales, Tiago, Emanuelly, Aline, Jaqueline, Janaina, Guilherme, Pietro, Vítor, Bruno, Kauan, Chaiene, Naiara, Sabrina, Camila, Fabrício e Lucas; e os bisnetos Raissa, Maria Eduarda, Luís Otávio, Isabelly, Ayara, Kefersson, Rafael, Sophia, Théo, Júlia, Gabriel, Rodrigo, José Cláudio, Gustavo, Artur e Vítor. Foi sepultada no dia 20 de junho, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Benedito Donizete Caetano, o Dito Preto, aos 62 anos de idade, no dia 19 de junho. Solteiro; deixa a mãe Iracema Dias Caetano; as irmãs Vera Lúcia, Joana D’Arc e Aparecida Donizete; os cunhados Luís Sérgio, Valcir e Benedito e sobrinhos. Foi sepultado no dia 20, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Peter Vagner Nely, aos 37 anos de idade, no dia 19 de junho. Deixa a esposa Naiara Cristina Galdino Nely; os filhos Naily de 8 anos e Peterson de 5 anos; os irmãos Geberson, Guilherme, Stefania e Greicemara; as cunhadas Crislaine e Camila; o cunhado Fernando; e sobrinhos. Foi sepultado no dia 19, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Alcindo Ronqui, aos 74 anos de idade, no dia 21 de junho, uma semana após o falecimento de seu genro Sérgio Ricardo Ribeiro. Deixa a esposa Neusa de Faria Ronqui; os filhos Marcos Antônio, Maria Cláudia Jaqueline e Isabel Cristina; a nora Fabiuce; o genro Marcos Roberto; os netos Olivia – já falecida, Virgínia, Maria Luísa, Maria Vitória, Matheus e Mariana. Foi sepultado no dia 21, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Aparecida Duzi Cadini, aos 82 anos de idade, no dia 21 de Junho. Residia em São Paulo, era viúva de Afonso Cadini; deixa o irmão João Duzi e sobrinhos. Foi sepultada no dia 22, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Izolina Marques Leonel, aos 87 anos de idade, no dia 21 de junho. Viúva de Agenor dos Santos Leonel; deixa os filhos José, Zilda, Neusa, Cleusa, Sérgio, Celso, Ângela, Agenor e Donizete; noras, genros, netos, bisnetos e tataranetos. Foi sepultada no dia 22, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Cassiano Evandro Carmineti, aos 48 anos de idade, no dia 21 de junho. Deixou a esposa Daniela Leandra dos Reis Carmineti; os pais Valdir Carmineti e Cleusa da Cunha; irmãos e sobrinhos. Foi sepultado no dia 22, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Antônio Carlos Amâncio, aos 53 anos de idade, no dia 23 de junho. Deixa as irmãs Aparecida de Fátima, Roseli e Neiva; cunhados e sobrinhos. Foi sepultado no dia 23, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Rita de Cássia da Silva, aos 55 anos de idade, no dia 23 de junho. Deixou o companheiro Benedito Cardoso; os filhos Greice, Fernando, Jéssica e Wilson; os genros Divino e José; a nora Andréa; os netos Gabriel Henrique, Ricardo, Davi, Lara, Talita, Tainá, Pietro, João Fernando e Gabriel. Foi sepultada no dia 23, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Conceição Apparecida Vieira Rosa, aos 84 anos de idade, no dia 24 de junho. Era viúva de João Rosa; deixa os filhos Elza e Osvaldo; o genro Mauro; a nora Ivonete; os netos Lucas, Camila, Eveline e Leandro; e os bisnetos Clara Beatriz, Pedro, Valentina e Simon. Foi sepultada no dia 24, no Cemitério Municipal de Caconde.

Faleceu Ronaldo da Costa – Nardinho, aos 55 anos de idade, no dia 23 de junho. Deixa a namorada Regina; os filhos Tais, Tainá e Tales; os genros Carlos Eduardo e Samuel; os netos Augusto, João Pedro, Enzo, Luís Guilherme e Ana Júlia; irmãos e sobrinhos. Foi sepultado no dia 24, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu José Luís Baptista, aos 40 anos de idade, no dia 24 de junho. Solteiro, deixou a mãe Celina da Silva Baptista; os irmãos Eva e Joaquim e sobrinhos. Foi sepultado no dia 24, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Aparecida de Fátima Ferreira Nicolau, aos 51 anos de idade, no dia 24 de junho. Deixou os filhos Luís Paulo, Líria e Alceu Nicolau Jr.; as noras Adriele e Raissa Lanes e os netos Bruno, Luís Gabriel, Moisés e Maria Heloísa. Foi sepultada no dia 24, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Lisângela Cardoso Bagatin, aos 52 anos de idade, no dia 24 de junho. Deixou a filha Sariane; a neta Manoela; os pais Antônia Cardoso Bagatin e Luís Firmino Bagatin; os irmãos Diliane, Isaac e Claudemir; cunhado; cunhadas e sobrinhos. Foi sepultada no dia 24, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Benedito Lázaro de Paiva, aos 63 anos de idade, no dia 24 de junho. Deixa a esposa Elaine Lecchi; as filhas Bruna e Tainá; o genro Giovani e a neta Heloísa. Foi sepultado no dia 25, no Cemitério Municipal de São João da Boa Vista.

Faleceu José Pinheiro Santos, aos 62 anos de idade, no dia 21 de junho. Deixou os filhos Clívia, Samala, Caroline, Diego e Fernando; o genro Edson; a nora Elisângela; os netos Vinícius, Mateus, Eduardo, Diego e Clara. Foi sepultado no dia 22, no Cemitério Parque das Acácias.

Falecimentos na Região

Divinolândia

Faleceu Genésio Ferreira. Foi sepultado no dia 13 de junho, no Cemitério Municipal de Divinolândia.

Faleceu Consuelo Ribeiro Passoni, conhecida por Lelé. Foi sepultada no dia 13 de junho, no Cemitério Municipal de Divinolândia.

Casa Branca

Faleceu Encarnação Manrique Favoretto, aos 88 anos de idade, no dia 12 de junho. Deixa os filhos Roseli, Armando, Ary e Amaury; netos e bisnetos. Foi sepultada no dia 13, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Cláudia Regina Xavier, aos 41 anos de idade, no dia 13 de junho. Deixa a mãe Regina Célia Gregório Xavier; os Filhos Muriely, Igor e Joice e neta. Foi sepultada no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Dorival Ribeiro, aos 81 anos de idade, no dia 14 de junho. Deixa os filhos Adriana, Sandra, Cristina, Regina; netos e bisnetos. Foi sepultado no dia 14, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu José dos Santos, aos 84 anos de idade, no dia 14 de junho. Deixa os filhos Afonso e Silvia; netos e bisnetos. Foi sepultado no dia 14, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Tereza Cristina Teixeira, conhecida como Nenê, aos 61 anos de idade, no dia 14 de junho. Deixa o marido Lauro Aparecido Ferreira; os filhos Alexandre, Alex, Paulo, Elisângela, Amanda e Vitor; e netos. Foi sepultada, no dia 15, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Fernando Antônio de Siqueira – o Diácono Fernando, aos 72 anos de idade, no dia 15 de junho. Deixa os irmãos Ana Maria, Antônio Henrique, Carlos Henrique e familiares. Foi sepultado no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Jeferson Bossi, aos 63 anos de idade, no dia 15 de junho. Deixa a esposa Marta Regina; as filhas Marisa, Jaqueline e Juliana e netos. Foi sepultado no dia 15, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Antônia Ricardino da Silva, aos 93 anos de idade, no dia 15 de junho. Deixa os netos Gustavo e Cibele; e bisneta. Foi sepultada no dia 15, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu José Rubens Rodrigues da Silva, aos 60 anos de idade, no dia 17 de junho. Deixa a filha Thais; os irmãos Ronaldo, Dinalva e Luciana. Foi sepultado no dia 18, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Maria de Fátima de Souza, conhecida como Fátima da Tapioca, aos 61 anos de idade, no dia 22 de junho. Deixa o marido Pedro Paulo Augusto; os filhos Edineia, Marisa, Edinelson, Elizeu, Paulo, David, Luana, Israel e Cibele, netos e bisnetos. Foi sepultada no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Clarice Marqui Bastos, aos 75 anos de idade, no dia 24 de junho. Deixa os filhos Luciano, Janes e Fabiana; e netos. Foi sepultada no dia 25, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Luiza Pereira da Silva, aos 82 anos de idade, no dia 24 de junho. Deixa os filhos Nivaldo, Valdirene, Vilma, José Miguel e Maria Aparecida; netos e bisnetos. Foi sepultada no Cemitério Municipal de Casa Branca.

São Sebastião da Grama

Faleceu Wanderley Andrade Ferreira da Silva, aos 83 anos de idade, no dia 13 de junho. Foi sepultado no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Armando Jacon, aos 81 anos de idade, no dia 15 de junho. Foi sepultado no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Paulo Roberto Rampazo, aos 64 anos de idade, no dia 18 de junho. Foi sepultado no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Shirlene Luzia Fernandes, aos 59 anos de idade, no dia 18 de junho. Foi sepultada no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu José Carlos Marinho – o Dé Mariano, aos 72 anos de idade, no dia 19 de junho. Foi sepultado no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Ivanir Lourenço Correa, aos 49 anos de idade, no dia 20 de junho. Foi sepultado no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Natalino Adão (mais conhecido como Nenê Adão), aos 71 anos de idade, no dia 22 de junho. Foi sepultado no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

