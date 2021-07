Comparação entre cidades

Muitos moradores questionaram a postura do prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) em manter o comércio fechado, a despeito de cidades vizinhas, como São João, onde a prefeita Teresinha Pedroza (Democratas) não restringiu as atividades. O editorial do jornal O Município de 18 de junho, mostra que a situação de São João da Boa Vista estava pior do que o a prefeitura da cidade vizinha mostrava. “Ambos os hospitais locais estão lotados – tanto público quanto privado –, crescimento de 5,26% nos óbitos e 16% nas internações em sete dias e, ainda assim, a prefeita Teresinha acredita que não há necessidade de medidas restritivas mais duras”, trouxe a publicação.

Situação nada boa

“Porém, a ‘publicidade oficial’ ‘vende’ a cidade como um dos municípios que mais vacinam em São Paulo, o que é duvidoso, haja vista que São João aplicou pouco mais de 85% das doses recebidas. Infelizmente, o mundo real é diferente da publicidade ‘pintada’. Nele, a vacina veio tarde para muitos e nem chegou para alguns, como a jovem estudante Daiane Mendes da Silva, 27, futura educadora, e que teve a vida ceifada pela Covid-19. Neste ritmo, a maior obra da atual gestão poderá ser a ampliação do Cemitério Municipal”, criticou o jornal sanjoanense.

Cobrança justa

Comerciantes foram às ruas de Vargem nesta semana para pedir ao prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) que reconsiderasse o decreto sobre a restrição de atividades na cidade como medida de prevenção à Covid-19 e que possam voltar a trabalhar. O Chefe do Executivo também recebeu em seu gabinete, representantes da ACI e das academias. Os empresários pediram medidas iguais, ponderando que indústrias e supermercados seguem com aglomerações e funcionando.

Sobrevivência x sobrevivência

Se por um lado a reivindicação dos empresários é justa, o prefeito, por sua vez, precisa analisar a situação da pandemia na cidade, a velocidade de aumento de casos, a lotação dos leitos do Hospital de Caridade, que durante a semana manteve sempre mais de 20 pessoas internadas e na falta de vagas em UTI na região. Esse tipo de decisão nunca é fácil. Mas se a população colaborasse, evitasse reuniões, confraternizações em casas e edículas, churrascos com amigos, talvez não tivesse chegado a esse ponto.

Fake News e os riscos à democracia

O Instituto dos Advogados de São Paulo (IASP) lançou o ebook “Fake News – Riscos à Democracia”. São 11 autores especialistas que analisam diferentes aspectos da questão. A publicação pode ser acessada gratuitamente pelo site do instituto: www.iasp.org.br. O ebook reuniu advogados que atuam na área privada, profissionais de Direito que trabalham no setor público, além de especialistas em comunicação e sociologia.