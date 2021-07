Aulas presenciais da rede municipal serão retomadas nesta segunda-feira, dia 5

Conforme o estabelecido pelo Decreto nº 5.350, de 2 de julho de 2021, ficou permitido o retorno das aulas presenciais de forma gradual a partir desta segunda-feira, dia 5 de julho observado o percentual máximo estabelecido no Plano São Paulo e os termos do Plano de Retorno das Aulas, aprovado pelo Conselho Municipal de Ensino.

Na rede municipal, de acordo com o decreto, os alunos que não fizerem parte ou mesmo não optarem pela participação das atividades presenciais, continuarão fazendo suas atividades de forma remota, como as atividades pedagógicas não presenciais, planejadas e orientadas por professor, realizadas pelos alunos em suas casas. Essas atividades serão computadas na carga horária mínima de dias letivos. Será de responsabilidade do Departamento de Educação a definição do conteúdo a ser trabalhado, a disponibilização de orientações que permitam o acompanhamento dos conteúdos ofertados aos alunos, bem como a realização de avaliações durante o período letivo.

No caso de impossibilidade de acesso ao conteúdo das atividades remotas disponibilizadas pela Unidade Escolar, as orientações aos pais e responsáveis serão feitas de forma presencial, mediante agendamento prévio.

Estado e rede privada

As aulas e atividades letivas presenciais em todas as unidades escolares da rede estadual e privada de ensino de Vargem Grande do Sul, deverão observar as diretrizes fixadas pelo Governo do Estado de São Paulo. A reportagem da Gazeta conseguiu entrar em contato com um dos colégios da rede privada da cidade, a Escola D. Pedro II, informou que já havia iniciado o período de férias dos alunos em julho. Já a Escola Estadual Benjamin Bastos explicou que com o decreto, as aulas seguem até o dia 15, quando será finalizado o primeiro semestre, com o Conselho de Classes, os alunos também entrarão no recesso de meio de ano.

“É importante reforçar que neste período estaremos direcionados para a SEI: Semana de Estudos Intensivos, priorizando as habilidades em maiores defasagens e oferecendo estratégias diversificadas de recuperação para os alunos”, explicou Mênica Bernardes Gutierres Dotta, diretora do Benjamin Bastos.