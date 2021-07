Prefeitura informa que Vargem não aplicou vacinas vencidas

Na sexta-feira, dia 2, reportagem da Folha de S. Paulo trouxe que diversos municípios pelo país aplicaram doses vencidas da AstraZeneca, segundo dados apurados junto ao Ministério da Saúde. Até o dia 19 de junho, os imunizantes com o prazo de validade expirado haviam sido utilizados em 1.532 municípios brasileiros, inclusive na região.

A prefeitura de Vargem publicou no final da tarde, nota informando que nenhuma vacina fora da validade foi aplicada na cidade. De acordo com o prefeito Amarildo Duzi Moraes, o único lote citado na reportagem que chegou a Vargem foi o 4120Z005 com vencimento em 14 de abril. “Esse lote da vacina foi aplicado nos meses de fevereiro e março, dentro do período de validade”, explicou.