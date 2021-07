Tentativa de homicídio na madrugada, em São Sebastião da Grama

A Polícia Militar (PM) de São Sebastião da Grama foi acionada por volta das 0h deste sábado, dia 3, para atender a uma ocorrência de briga. A equipe composta pelos Cbs. Américo e Cipolini foram até o local, onde a informação era de que vários indivíduos teriam se desentendido. As informações são da página Notícias Policiais.

Ao chegarem no endereço informado, já não havia mais nada. No entanto, pelo local, os policiais foram comunicados que uma pessoa havia sido esfaqueada. A equipe foi até o Pronto Socorro de Grama, onde foi informada de que havia dado entrada uma vítima, um rapaz, de ferimentos por arma branca.

O morador foi atendido com ferimentos a faca próximo à orelha e nas costas, e felizmente não corre risco de morte. Os policiais conversaram com o rapaz, que passou as informações sobre o ocorrido à equipe, inclusive a identificação do autor, que já é conhecido pelos meios policiais de São Sebastião da Grama.

Assim, a equipe passou a procurar o suspeito, que foi localizado. Também foi feita uma busca pelo local do crime, onde foi encontrada a faca usada para golpear a vítima. Os policias então levaram o autor, a vítima e testemunhas ao Plantão Policial, em São João da Boa Vista, onde o delegado determinou a prisão em flagrante do autor por tentativa de homicídio.

Fonte: Notícias Policias