Abordagem a veículo carregando uma vaca termina com apreensão

No final da noite de sexta-feira, dia 2, a equipe da Polícia Militar de Vargem Grande do Sul composta pelo Cb. Thomaz e o Sd. Amauri avistou um rapaz em um caminhão estacionado por uma das vias do bairro Estância das Flores.

Ao perceber a aproximação da viatura policial, o motorista demonstrou nervosismo e deixou o veículo. Ele foi parado pelos policiais, que verificaram que o caminhão estava carregado com uma vaca da raça girolando. De início, o motorista informou que ia descarregar o animal em um sítio ali próximo. Depois, disse que havia carregado o gado em um leilão, e finalmente disse que a vaca pertenceria a uma outra pessoa.

O suposto proprietário da vaca compareceu no local e apresentou uma nota fiscal escrita a caneta. De acordo com o relatado pela PM, tem ocorrido com certa frequência casos de furto de gado pela cidade, o que inclusive a Gazeta de Vargem Grande tem noticiado, e devido o horário, já próximo da meia noite, e pelas versões confusas apresentadas pelos abordados, a equipe passou a suspeitar da procedência lícita do gado.

Assim, foi feito contato com o Plantão Policial em São João da Boa Vista , onde a autoridade de plantão foi informada dos fatos e optou pela apresentação da ocorrência na unidade. Nenhum dos homens abordados pelos policiais era habilitado para conduzir o caminhão com o gado. Assim, o pai do segundo homem foi até o local e conduziu o veículo até o Plantão Policial de São João da Boa Vista.

O Comando de Grupo Patrulha IV, 1° Sgt Elder, compareceu no local e após tomar conhecimento do ocorrido, ajudou a equipe de Vargem a escoltar o caminhão com a vaca. A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Polícia Civil, onde foi lavrado o Boletim de Ocorrência de apreensão, sendo retida a Nota Fiscal apresentada e o animal foi liberado para o segundo homem, como sendo depositário fiel.

Caminhão estava parado em uma das vias do Estância das Flores, em Vargem, e chamou a atenção dos PMs. Foto: Polícia Militar