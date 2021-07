Associação Setembro: Live “Tarde do Bem” visa arrecadar recursos

A Associação Setembro fará uma Live do Bem no próximo sábado, dia 10, para arrecadar recursos. Na ocasião, a população poderá fazer doações que serão revertidas para financiar projetos das entidades assistidas e ações desenvolvidas pela Associação Setembro em prol da população.

A live será transmitida no YouTube da Associação Setembro e as doações podem ser feitas antes ou durante a Live via Pix, por meio da chave 28.938.128/0001-10.

De acordo com Thaisa Pavan, membro da entidade, a Tarde do Bem é uma iniciativa que irá combinar solidariedade e entretenimento com uma tarde dedicada à música com bandas da região. “A ajuda precisa continuar. Todos juntos por uma cidade mais justa e mais desenvolvida”, disse.

Na live também haverá sorteios de brindes de empresas e prestadores de serviços da cidade e muita informação de todo o trabalho realizado pela Associação Setembro. Segundo Thaisa, poderão participar dos sorteios aqueles que doarem via pix, que se tornarem associados, que responderem o quiz primeiro e quem já é associado.

Thaisa lembrou que a Associação Setembro foi criada em 2017 com a finalidade de ajudar oito entidades de Vargem Grande do Sul: a ACADES, APAE, Amigos da Cultura, Casa de Passagem, Dom Bosco, Mão Amiga, Humanitária e Hospital de Caridade, e ao longo desses três anos, R$ 2 milhões foram investidos, ajudando a financiar projetos para melhorar o atendimento e suprir suas necessidades mais urgentes.

Pandemia

Durante a pandemia da Covid-19, causada pelo vírus SarsCoV2, o novo coronavírus, a Associação Setembro também está fazendo o cadastramento de famílias e entrega de cestas básicas. “Ao todo serão cerca de 1.000 cestas entregues. E, além disso, para nosso Hospital de Caridade, que vem cuidando com tanto zelo dos pacientes positivados com Covid, investimos também na compra de um aparelho de gasometria arterial, que ajuda a medir o funcionamento dos pulmões, otimizando o uso de respiradores e desde abril estamos pagando o oxigênio utilizado no setor”, relatou.

Conforme explicou, o trabalho da Associação Setembro é captar recursos para trabalhar na melhoria de atendimento e qualidade de vida de quem mais precisa. “Nossas principais fontes de renda são eventos e associativismo, e como na pandemia não conseguimos realizar eventos para angariar fundos, estamos gratos em organizar a Tarde do Bem com o objetivo de arrecadar doações”, disse.

Thaisa pontuou que a solidariedade é um ato de amor ao próximo. “E mesmo neste ano atípico, onde muitos passaram por dificuldades, vimos este gesto tão nobre se multiplicar para fazer diferença na vida daqueles que mais precisam. Nosso muito obrigado à todos que estão unidos nessa corrente do bem”, comentou.

Para se tornar um associado, basta acessar www.associacaosetembro.com.br. Para mais informações, o telefone (19) 3641-6518 ou o WhatsApp (19) 97162-0502.

Fotos: Arquivo Gazeta