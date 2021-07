A dupla dinâmica formada pela cachorrinha Leonna e o gato Neguinho são as estrelas da coluna Momento Pet dessa semana. Os bichinhos de estimação de Juliana Batista do Nascimento Silva enchem a casa de alegria.

Leonna é uma cachorrinha Shitzu que Juliana ganhou há três anos de seu marido. Já Neguinho é o mais velho da casa e faz parte da família há 8 anos, quando foi adotado ainda bebezinho. “A gata da minha mãe deu cria e pegamos ele pra cuidar”, recordou Juliana.

Os cuidados com Leonna incluem tosa higiênica periódica e banho todas as semanas com escovação, para manter a pelagem sempre deslumbrante. Já Neguinho ganha banhos mensais. Os dois bichinhos também estão com as vacinas sempre em dia, para manter uma vida bastante saudável.

Seu bichinho também pode aparecer no Momento Pet!

Só entrar em contato pelo Whatsapp

(19) 99957-1531 ou (19) 99811-1286

Leonna