Acidente entre Poços e Prata deixa vítima fatal

O Procurador Jurídico da Câmara Municipal de Águas da Prata, Pablo Marcelo Bueno, faleceu em gravíssimo acidente na rodovia SP-342, que liga os municípios de Poços de Caldas (MG) e Águas da Prata (SP), na manhã de terça-feira, dia 29. O acidente foi entre um carro e uma carreta e o procurador, que era motorista do carro não resistiu.

De acordo com o informado, o carro com placa de Ribeirão Preto (SP) bateu em uma carreta e, com o impacto, o automóvel ficou completamente destruído.

O condutor foi socorrido com vida e levado a Santa Casa de São João da Boa Vista por uma equipe da Concessionária Renovias e o Corpo de Bombeiros, mas, segundo o hospital, ele não resistiu aos ferimentos e faleceu.

Acidente aconteceu na manhã de terça, dia 29. Foto: Josafá Rodrigues/ Rota 21