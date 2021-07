Adolescente tentou se esconder em matagal, mas foi pego por tráfico

A Polícia Militar de Vargem Grande do Sul apreendeu um adolescente de 16 anos por tráfico de drogas, na segunda-feira, dia 28, no Conjunto Habitacional Alceu Morandin, a Cohab V. Durante patrulhamento, a equipe do cabo Thomaz e soldado Amauri viu o jovem no meio de um matagal nas imediações do bairro.

Ao ver a viatura policial, o garoto tentou se esconder atrás de uma moita. Os policiais, então, foram até o local sem que o rapaz percebesse e ele foi abordado.

Na busca pessoal, os policiais viram que ele segurava um pote de cor marrom, onde dentro havia 13 porções de maconha embaladas separadamente prontas para a venda, duas porções de cocaína e R$ 85,00 em dinheiro.

Questionado, o adolescente respondeu de forma informal que estava vendendo drogas. Diante dos fatos, foi dada voz de apreensão e a ocorrência apresentada na Delegacia de Polícia Civil de Vargem, sendo feito contato com a mãe do jovem, que compareceu no local. A autoridade de plantão, após tomar ciência dos fatos, lavrou o boletim de ocorrência de ato infracional de tráfico de drogas. Ao final, o garoto foi liberado para sua mãe.