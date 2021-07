Em Casa Branca, rapaz foi preso por porte ilegal de arma de fogo

Um rapaz foi preso por porte ilegal de arma de fogo, na área rural de Casa Branca, na terça-feira, dia 29. Ele foi apreendido com uma espingarda da marca Boito, calibre 22, com 35 unidades de munição do mesmo calibre.

A equipe da Polícia Militar estava em patrulhamento pela área, quando avistou dois rapazes saindo de uma mata, nas proximidades do sítio São Luís. Quando viram a viatura, a dupla demonstrou nervosismo.

Eles foram abordados e submetidos à busca pessoal, sendo que um dos rapazes estava portando uma espingarda calibre 22 carregada e uma caixa contendo 34 munições do mesmo calibre, todas intactas. Com o outro, nada de irregular foi encontrado.

Aos policiais, ambos os detidos contaram que estavam caçando aves. Durante a conversa, o homem informou que ainda possuía mais uma espingarda em sua casa. Os PMs foram até o endereço, onde o rapaz entregou uma espingarda de pressão.

Eles foram levados à Central de Flagrantes de Casa Branca. A delegada de plantão foi informada do caso e estabeleceu a prisão da dupla. A espingarda de pressão não foi apreendida, sendo entregue ao outro rapaz, que foi liberado ao término da ocorrência.