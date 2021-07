Obra na Av. Hermeti Piochi será concluída nos próximos dias

A Gazeta de Vargem Grande foi procurada na quarta-feira, dia 30, por um leitor questionando novamente a demora na conclusão da obra de instalação de um tronco coletor da rede de esgoto nas margens do córrego Santana.

A obra teve início em setembro de 2020, sofreu paralisações por falta de repasse e outras intercorrências ao longo dos últimos meses e foi tema de diversas reportagens da Gazeta durante este período, tanto pela demora, quanto pelos transtornos causados aos motoristas, pedestres, moradores e empresas que funcionam ao longo da via.

Questionado sobre um prazo para a conclusão da obra, o diretor de Obras, Ricardo Bisco, informou que nesta semana, equipes do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAE) estão concluindo a ligação de alguns ramais à rede, para em seguida, a construtora contratada finalizar a instalação de grades e a expectativa é que na próxima semana, a avenida seja novamente pavimentada.

A obra teve início em setembro de 2020 e tem como objetivo otimizar a captação de esgoto daquela região, estando prevista a construção de 14 poços de visita (PV). Conforme ressaltou o Executivo, ao final da instalação da tubulação da rede, será recuperado a base e o pavimento asfáltico da via.

O investimento para a obra é de R$ 113.725.13, recurso de convênio com o Fundo Estadual de Recursos Hídricos (Fehidro), da Bacia do Rio Pardo.