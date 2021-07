Onda de frio provocou geada em Vargem

Quem acordou cedo na quinta-feira, dia 1º de julho, acabou sendo pego pelas menores temperaturas do ano em Vargem Grande do Sul. Os gramados da cidade e muitas áreas da Zona Rural foram cobertos pela geada, que só desapareceram conforme o sol ia subindo.

O Instituto Nacional de Metereologia (Inmet) emitiu alerta de incidência onda de frio em Vargem Grande do Sul e região, que se estendeu até o dia 2 de julho e provocou a queda acentuada da temperatura.

Dados da estação de Vargem Grande do Sul do Centro Integrado de Informações Agrometeorológicas (Ciiagro), do Instituto Agronômico do Estado de São Paulo, apontam que a temperatura da cidade foi de 15º C no dia 30 de junho para -2ºC na madrugada do dia 1º de julho. Já na madrugada desta sexta-feira, dia 2, a mínima foi ainda mais fria: -2.4º C.

Mas a previsão é que esta onda já tenha ido embora e neste sábado, dia 3, a temperatura siga com tendência de elevação. De acordo com o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTec), do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), a mínima prevista é de 13º C e a máxima é de 24º C. No domingo, a mínima deve ficar em 11º e a máxima em 23º e a semana começa com mínima de 12º C e máxima de 21º C, conforme a previsão para a segunda-feira, dia 5 de julho.

Geadas

De acordo com o CPTec, na meteorologia, define-se ocorrência de geada quando há deposição de gelo sobre plantas e objetos expostos ao relento. Isso ocorre quando a temperatura do ar atinge 0º C e existe umidade na atmosfera.