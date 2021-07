No dia 28 de junho é celebrado o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+. Aliás, todo mês de junho é dedicado à conscientização do respeito e promoção da igualdade social e profissional de pessoas lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, queer, intersexuais, assexuais, entre outras minorias. Reforçar e divulgar a necessidade de igualdade da comunidade que compõe essa verdadeira sopa de letrinhas que representa a pluralidade do ser humano segue premente. Ainda mais nos dias atuais onde a fala desrespeitosa que remete a uma suposta “ditadura gay”, na verdade expõe o quão longe a sociedade ainda está de se chegar perto de tal igualdade.

Ao ver na televisão, internet e jornais espaços sendo ocupados pela comunidade gay, o hetero da “tradição, família e propriedade” não enxerga que enfim, há o começo de uma promoção de igualdade. Muitos sentem uma ameaça ao seu estilo de vida. Mas na verdade, é esse estilo de vida que tem oprimido e dizimado a população LGBTQIA+ de todo mundo.

Os dados são terríveis. De acordo com levantamento da Associação Nacional de Travestis e Transexuais (Antra), no ano passado, ocorreram 237 homicídios contra pessoas da comunidade LGBTQIA+, 175 foram de transexuais e travestis. Entre janeiro e abril de 2021, foram 54 mulheres trans e outros dois homens mortos no Brasil.

Tudo isso leva a uma realidade tristíssima. Enquanto a média de expectativa de vida em todo país é de 75 anos, um ser humano trans ou travesti no Brasil tem uma expectativa média de vida de 35 anos. Isso deveria ser considerado inaceitável em qualquer sociedade que se diga minimamente civilizada.

E não é algo do qual Vargem Grande do Sul fique longe. No dia 3 de julho de 2011, há exatos 20 anos, Tiago Cassiano Alves, um jovem gay de 27 anos, foi morto a pauladas e teve parte do corpo queimado perto da Etec. O autor do crime, um ceramista de 22 anos na época, foi preso. Ele alegou que eles brigaram após uma relação sexual. Para a família da vítima, a motivação do crime foi discriminação.

Apoiar, acolher e promover a igualdade de gays, lésbicas, trans, enfim, é algo que deveria ser inerente ao ser humano: o respeito a todos. Uma sociedade só evolui, só se desenvolve, quando todos os seres que a compõe têm condições de exercerem suas potencialidades na plenitude. Discriminar, ofender, agredir, marginalizar, violentar, isolar qualquer pessoa por ela simplesmente viver sua vida, amar e buscar sua felicidade é brutal.

Às autoridades de Vargem, aos formadores de opinião e também a todos que exercem algum cargo de liderança no município, fica a ideia de criar uma política pública de acolhimento a todos os LGBTQIA+, que possa atender e direcionar aqueles irmãos e irmãs que foram expulsos de casa, que não são aceitos, que são rejeitados pelo mercado de trabalho, para que eles possam ter uma perspectiva de um futuro melhor.

Sonhar com uma Vargem melhor, passa também por abraçar a todos os vargengrandenses, com todas as suas diferenças e especificidades. Só assim se terá uma cidade plural e acolhedora.