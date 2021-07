Desetran é questionado sobre trânsito de maquinário na cidade

Uma moradora da rua Benedito Ângelo Ranzani entrou em contato com a Gazeta para questionar se é permitido ou não o trabalho de máquinas colheitadeiras, carretas bitrens e tratores em área urbana. Segundo ela, na noite de 8 de junho, todo esse maquinário estava na frente da sua casa, com equipes trabalhando na colheita de cana de açúcar, das 20h30 até as 23h.

A moradora se queixou do barulho, da movimentação constante de máquinas pesadas e como lá se trata de perímetro urbano, perguntou se eles tinham autorização da prefeitura para este trabalho e se essa ação é permitida em área urbana. Para ela, seria mais adequado se as equipes de trabalho usassem outro caminho que não passasse dentro da cidade.

A Gazeta de Vargem Grande questionou a prefeitura no dia 9 a respeito das indagações da moradora e recebeu na sexta-feira, dia 25, a resposta.

De acordo com o informado pela prefeitura, Rogério Bocamino, diretor do Departamento de Segurança e Trânsito (Desetran), veículos mesmo que longos ou pesados podem trafegar em vias urbanas, desde que devidamente emplacados e licenciados.

“Quanto à colheita de cana muito próxima ao perímetro urbano estamos buscando junto aos responsáveis pela usina Abengoa e São Luís possíveis rotas alternativas para evitar o tráfego nas ruas da cidade. Estamos buscando alternativas para solucionar estes problemas evitando transtornos para os moradores que residem próximos a esses locais”, informou o diretor.