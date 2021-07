Dirigia de modo imprudente e foi pego com validade da CNH falsificada

Após receber diversas denúncias de moradores, trabalhadores e demais pessoas usuárias das estradas que vão à Usina Abengoa sobre um caminhão caçamba que carrega barro e sempre transita naquelas estradas de forma imprudente, a Polícia Militar de São João da Boa Vista deteve o rapaz na quinta-feira, dia 1º, com a validade da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) falsificada.

Segundo o denunciado aos policiais, o rapaz dirigia em alta velocidade, sem respeitar os demais usuários das vias, colocando outras pessoas e veículos em risco. A equipe conseguiu abordar o suspeito e fiscalizar o veículo e o condutor.

O caminhão estava em situação regular, porém o motorista foi pego com a habilitação vencida desde setembro de 2017. A equipe verificou que em sua CNH, no campo validade, havia uma rasura.

Diante dos fatos, o caminhão foi liberado a um condutor habilitado, que o próprio condutor do caminhão solicitou via celular. O motorista foi levado à Central de Polícia Judiciária, onde a ocorrência foi apresentada. O delegado determinou a elaboração do boletim de ocorrência de apreensão da CNH, sendo o rapaz liberado.