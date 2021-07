Gazeta informa os falecimentos

Faleceu João Batista da Silva, aos 53 anos de idade, no dia 26 de junho. Deixa a esposa Marli Correia da Silva; os filhos David, Diego e Jhenifer; a nora Juliana; o genro Vinícius; os netos Nicolly e Allana; os irmãos Juarez, Sebastião, Geraldo, Célia, Isabel, Margarida e Luís; cunhados; cunhadas e sobrinhos. Foi sepultado no dia 26, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Teresinha Varola Cipriano, aos 80 anos de idade, no dia 27 de junho. Era viúva de Augusto Sebastião Cipriano; deixa os filhos Antônio, Cláudio, Celso e João; as noras Silvia, Lúcia e Roselena; os netos Giliard, Juliana, Fernanda, Bruna, Alessandra, Anderson, Catarina, Marcos, André, Gabriel, Lucilena, Maiara e Letícia; os bisnetos Rafael, Mariana, Vinícius, Maria Vitória, Luís Otávio, Nicoly e Ana Clara; irmãos e sobrinhos. Foi sepultada no dia 27, no Cemitério da Saudade.

Faleceu José Ferreira da Silva, aos 73 anos de idade, no dia 27 de junho. Deixou a esposa Luzia Bradilione da Silva; os filhos Rosivaldo, Roberto, Rosângela, Márcio, Luciano, Reinaldo, Edson, Célio, Edna, Elisângela e Maria; os genros Eliezer e Douglas; as noras Juliana, Aline, Maria Eduarda; Eliana e Dalva; os netos Wilian, Guilherme, Murilo, Artur, Adalberto, Gustavo, Eduarda, Cauan, Enzo, Sofia, Lucas, Emily, Bernardo e Elisabete. Foi sepultado no dia 27, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Celso Sanches, aos 49 anos de idade, no dia 28 de junho. Deixou a mãe Genny Ronchi Sanches; a esposa Ana Cláudia Sanches; os irmãos Sônia, Sebastião, Sérgio, Sirlene e Sandro; cunhados; cunhadas e sobrinhos. Foi sepultado no dia 28, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Alencar Urissias Ferreira, aos 83 anos de idade, no dia 28 de junho. Era viúvo de Maria Regina Ferreira; deixa os filhos Jairo, Jonas e Ana Cláudia; o genro César; os netos Carolina e Edson. Foi sepultado no dia 28, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Maria José Coelho Ruela, aos 67 anos de idade, no dia 27 de junho. Deixou o marido Alírio de Oliveira Ruela; os filhos Agmar e Adecimar; os netos Jéssica, Richard, Alan, Gabriele e Luís Otávio e os bisnetos Heitor, Vitor Hugo e Endrik. Foi sepultada no dia 27 no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Juliana do Carmo de Faria da Costa, aos 41 anos de idade, no dia 29 de junho. Deixa a mãe Maria Aparecida do Carmo Almeida; o marido Armando Nascimento da Costa; os filhos Wilian e Nádia; e os irmãos Vanderlei, Hélio, Célio e Natalino. Foi sepultada no dia 29, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Valdivino da Rocha, aos 68 anos de idade, no dia 29 de junho. Solteiro; deixou os irmãos Juvenil, Márcia, Luzia e Juraci; as cunhadas Elis e Zenaide; os cunhados José e Celso e sobrinhos. Foi sepultado no dia 29, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Lorair Silveira do Nascimento- conhecida por Fátima, aos 58 anos de idade, no dia 29 de junho. Deixa os filhos Brendo, Dircélia e Fábio; o genro Alexandre; as noras Roberta e Maria Fernanda; os netos Arthur, Marcela, Juninho, Eduardo, Rebeca, Baruque, Yuri e Renato que deverá nascer em agosto e a bisneta Isis. Foi sepultada no dia 30, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Célio Chiavegato; aos 78 anos de idade, no dia 01 de julho. Deixa a esposa Orlanda; os filhos Elaine e Sandro; o genro Marcos Paulo e a neta Alícia. Foi sepultado no dia 01, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Paula Aparecida da Silva Carnaroli, aos 44 anos de idade, no dia 29 de junho. Deixa o marido Paulo César; os filhos Igor César, Stefany, Fabrício e Paulo César; netos; pais; irmã e sobrinho.

