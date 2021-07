Caso dos homônimos

Em reportagem publicada pelo jornal local da Globo em São Paulo, foi divulgado o caso de uma mulher moradora da Capital que ao procurar uma unidade de Saúde paulistana para se vacinar, foi informada que pelo sistema de controle do governo, ela já havia se vacinado em Vargem. A mulher contou que já havia morado em Vargem, mas se mudou há algum tempo. Por conta disso, ela não pode se vacinar. Ao procurar saber o que houve, o Departamento de Saúde de Vargem verificou que na cidade havia duas mulheres com o mesmo nome e sobrenome. O que ocorreu, segundo o relatado por Amarildo, é que no momento de inserir os dados da moradora de Vargem, apareceu já os dados das duas mulheres e a pessoa que estava fazendo esse cadastro, acabou clicando na opção referente a ex-moradora. De acordo com o prefeito, a situação já foi informada para a Secretaria de Estado de Saúde, para resolver a situação.

Aloprados

Por duas vezes, o prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) se referiu como “aloprados” – que pode ser entendido como agitados ou até mesmo, perturbados, segundo os dicionários -, a alguns internautas que fizeram postagens em redes sociais nesta semana. A primeira, sobre questionamentos de uma suposta fraude na vacinação contra a Covid-19, envolvendo o que depois foi verificado como sendo erro de preenchimento de cadastro em um caso de homônimo (pessoas que têm nomes idênticos). A segunda, sobre a ineficácia das medidas de restrição de circulação de pessoas na cidade, com o fechamento do comércio. Para Amarildo, essas pessoas preferiram agitar nas redes sociais, antes de efetivamente tomarem conhecimento da situação. “Quem foi aloprado e criticou, pede perdão ao pessoal da Saúde. É o mínimo que se deve fazer”, disse Amarildo.

Pegou pesado

Muitos dos ditos “aloprados” pelo prefeito podem ter se apressado em criticar a prefeitura ou colocar em dúvida o controle do sistema de cadastramento de vacinados. No entanto, tirando uma minoria de pessoas que efetivamente fazem o mau uso da liberdade de questionar e cobrar o poder público havia realmente uma grande parte da população que esperava sim que os casos fossem esclarecidos. Especialmente o dos homônimos. Se felizmente o caso não passou de um erro de digitação, poderia ter sido algo mais grave, como falsificação de documentos ou falsidade ideológica.

Romaria

A celebração da Romaria dos Cavaleiros de Sant’Ana, um dos eventos mais tradicionais do calendário da cidade, ainda não tem formato definido, conforme a Gazeta pode apurar. Por conta da pandemia, em 2020, o Departamento de Cultura divulgou um documentário para marcar a data. Este ano, mais uma vez não será possível a procissão dos cavaleiros, mas ainda não foi divulgado como a data será celebrada. A Romaria tradicionalmente era realizada no último domingo de julho, próximo ao Dia de Sant’Ana, celebrado em 26 de julho.