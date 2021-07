Mais de 20 mil moradores tomaram ao menos uma dose da vacina

O Departamento Municipal de Saúde retomou o ritmo acelerado de vacinação contra a Covid-19 e de acordo com o informado pela prefeitura no dia 8, mais de 20 mil moradores já haviam tomado ao menos uma dose, enquanto outros mais de 6,4 mil tinham sido imunizados com duas aplicações. A Vacina da Janssen, de dose única foi ministrada em 910 vargengrandenses.

Na quinta-feira, foram imunizados 210 moradores de 35 anos. Já no dia 6, foram vacinados 1.678 pessoas, o recorde de vargengrandenses atendidos em um único dia até o momento.

Casos

O Boletim Epidemiológico da Covid-19 divulgado pela prefeitura, na quinta-feira, dia 8, traz que 3.375 moradores já tiveram a doença na cidade. Desse total, 3.169 se curaram e haviam 107 casos ativos no município. Além disso, 182 pessoas aguardavam o resultado de exames e 145 seguiam monitoradas aguardando o dia correto para a coleta do teste.

Vargem já perdeu 95 moradores para a Covid-19, além de registrar outros cinco óbitos por outras causas, mas com a presença do SarSCov2, o novo coronavírus.

O Hospital de Caridade estava com 10 pacientes internados em enfermaria, sendo sete já confirmados e três aguardando o teste. Ao todo, seis vargengrandenses estão internados em leitos de Unidade de Terapia Intensiva na região.