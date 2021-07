Neste sábado, dia 10, tem Tarde do Bem solidária

A Live Tarde do Bem, uma iniciativa da Associação Setembro, será realizada neste sábado, dia 10, às 16h. Com apresentação do comentarista Bruno Ribeiro, o evento terá como atrações musicais Eurico e Ernani, Bimbo e Jonas e Ronaldo Marques. As doações serão revertidas para financiar projetos em prol da população.

Na live também haverá sorteios de brindes de empresas e prestadores de serviços da cidade e muita informação de todo o trabalho realizado pela Associação. A live será transmitida no YouTube da Associação Setembro e as doações podem ser feitas antes ou durante a Live via Pix, por meio da chave 28.938.128/0001-10.