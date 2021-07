Ações solidárias da Sicredi União marcam o Dia de Cooperar

Engajada no propósito de solidariedade, cooperativismo e responsabilidade social, a Sicredi União PR/SP participa, mais uma vez, da edição 2021 do Dia de Cooperar (Dia C), movimento nacional que foi celebrado no último sábado, dia 3, e que reuniu instituições cooperativas de todo o País. Neste ano, a iniciativa tem como lema “Atitudes Simples Movem o Mundo”.

Por meio do #Cooptaon, ação solidária da instituição financeira cooperativa iniciada em maio e que segue até agosto, agências Sicredi União nos estados do Paraná e São Paulo, como a de Vargem Grande do Sul, já arrecadaram alimentos, agasalhos e desenvolvem demais ações em prol de entidades beneficentes das comunidades e regiões onde estão presentes.

De acordo com a gerente da agência de Vargem, Daniela Muraroli Bernardes Doval, o Sicredi firmou uma parceria com a Apae da cidade. “Fizemos nosso #Cooptaon com a Apae, que teve como objetivo arrecadar cobertores e agasalhos, além de incentivar voluntários para doação de sangue”, explicou. “Conseguimos: 76 cobertores, 221 agasalhos, três doadores de sangue”, disse.

Região

Na região Centro Leste Paulista, agências de diversas cidades também arrecadaram donativos. Em São João da Boa Vista, a ação envolveu as três agências da cidade – São João/Centro, Mantiqueira e Unimed – e angariou aproximadamente 600 peças de agasalhos durante um mês. Todo o conteúdo arrecadado foi destinado ao Lar dos Vicentinos da cidade, com entrega realizada no dia 25 de junho.

Por meio da #Cooptaon, ação que integra o Dia C (Dia de Cooperar), além dos agasalhos arrecadados, 13 colaboradores das referidas agências também doaram sangue.

Já em Espírito Santo do Pinhal, de 15 de maio a 15 de junho, a Campanha do Agasalho, em parceria com a Ordem Demolay Cavaleiros do Oriente e demais entidades do município, arrecadou mais de 500 cobertores que já estão aquecendo famílias neste inverno.

Na estância hidromineral de Águas da Prata, a agência Sicredi arrecadou agasalhos e cobertores para doação ao Fundo Social de Solidariedade, que atende a população carente da cidade. No município, a quantidade de doações arrecadadas ainda não foi disponibilizada porque os donativos ainda são recebidos.

DIA C

Criado no Estado de Minas Gerais em 2009, o Dia de Cooperar, ou Dia C, realiza ações sociais por meio de voluntários de cooperativas. Segundo a Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB), em 2020, quase 8 milhões de pessoas foram beneficiadas com as cerca de 3.000 iniciativas realizadas por mais de 2.000 cooperativas e 140 mil voluntários.

A mobilização está alinhada com os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) propostos pela Organização das Nações Unidas (ONU) e conta com o apoio da OCB. Ainda em 2020, as mais de 600 ações solidárias desenvolvidas pelas cooperativas do Sicredi nos estados do Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro, em celebração do Dia C, beneficiaram mais de 1,6 milhão de pessoas e envolveram cerca de 11 mil voluntários.

“O movimento das cooperativas materializa os princípios inerentes ao cooperativismo, com pessoas ajudando pessoas por meio da colaboração. A união de forças em prol do bem comum era o ideal dos nossos fundadores e continua motivando colaboradores que se dedicam e se voluntariam em ações solidárias importantes para o desenvolvimento das comunidades e a formação de uma sociedade mais próspera. O movimento do Dia C, com a geração de impacto positivo nas cidades, reflete os grandes diferenciais do cooperativismo de crédito e do Sicredi, que atua com foco no desenvolvimento econômico e social das comunidades”, explicou o presidente da Central Sicredi PR/SP/RJ, Manfred Dasenbrock.

Em 2021, assim como no ano passado, as ações solidárias começaram a ser desenvolvidas antes mesmo da data de celebração, 3 de julho, e seguirão até o fim do ano