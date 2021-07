Inscrições para concurso do SAE terminam nesta terça, dia 13

Termina nesta terça-feira, dia 13, as inscrições para o Concurso Público nº 001/2021, do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAE) de Vargem Grande do Sul, que destina-se ao preenchimento de Cadastro Reserva e de vagas efetivas para cargos de Ajudante Geral, Leiturista, Motorista e Operador de Estação de Captação e Tratamento de Água/Esgoto.

Inicialmente, as inscrições poderiam ser realizadas até às 16h desta segunda-feira, dia 12, mas devido a problemas técnicos ocorridos na manhã da segunda-feira, os responsáveis pelo processo prorrogaram o período de inscrições para até às 16h da terça-feira, dia 13. A taxa é de R$ 50,00 e as inscrições para o concurso devem ser feitas através do site www.conscamweb.com.br.

O Concurso Público será constituído de provas objetivas para todos os cargos, e prova prática para os cargos de Ajudante Geral e Motorista. A prova objetiva, será de caráter eliminatório e classificatório, visando avaliar o grau de conhecimento teórico do candidato, necessário ao desempenho das funções. A data provável para a prova é 12 de setembro de 2021.

A prova prática tem a previsão de ser realizada no dia 17 de outubro. A convocação com data, horário e local para realização da prova prática ocorrerá para os 15 primeiros candidatos classificados na prova objetiva para o cargo de Ajudante Geral e aos 10 primeiros candidatos classificados na prova objetiva para o cargo de Motorista.

De acordo com o edital, o Concurso Público terá a validade de até 2 anos, podendo ser prorrogado. Para mais informações, os interessados deverão acessar o edital completo pelos sites www.conscamweb.com.br e www.sae.vgsul.sp.gov.br.