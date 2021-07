Núcleo dedicado ao Autista é referência para o Sistema Unimed

Em funcionamento há menos de um ano, o Núcleo de Assistência Multidisciplinar ao Autista (NAMA), recurso próprio da Unimed Leste Paulista (ULP), já é referência para outras singulares do sistema Unimed. Isso porque, nos últimos meses, foram realizadas reuniões presenciais e a distância com diversas Unimeds com objetivo de apresentar estrutura e funcionamento do Núcleo.

Os encontros contavam com a participação da Gerência de Saúde e Coordenação do NAMA, representando a ULP e colaboradores das áreas de Gerência de Atenção à Saúde, Psicologia, Enfermagem, Relacionamento com o Prestador e Núcleo de Reabilitação das três operadoras.

Além das apresentações formais, a equipe do NAMA também tem recebido pedidos de orientações por telefone de outras Unimeds.

De acordo com Fabiana Alcará, coordenadora do NAMA, essas Unimeds pretendem implantar recursos semelhantes em suas respectivas áreas de atuação. “Assim como antes de implantarmos o nosso Núcleo nós precisamos conhecer o trabalho de outras singulares que já estavam atuando com esse serviço, agora, com muito orgulho, a ULP pode contribuir para que outras singulares do Sistema Unimed possam também ter o seu espaço destinado ao tratamento de TEA (Transtorno do Espectro Autista)”, explica.

“É uma imensa satisfação que o NAMA esteja sendo referência para outras Unimeds e ficamos muito honrados em poder contribuir para abertura de novos recursos deste segmento tão importante para os beneficiários e sociedade como um todo”, destaca o diretor presidente da ULP, Dr. Luís Antônio Estevam.