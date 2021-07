Paulo Guerra fala à Gazeta sobre convocação para Paralimpíadas de Tóquio

O Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) anunciou na terça-feira, dia 06, em conjunto com as respectivas Confederações das modalidades, a convocação da delegação que representará o Brasil nos Jogos Paralímpicos de Tóquio, em agosto. Esta é a maior delegação já convocada para uma edição dos Jogos fora do Brasil. Entre os convocados está o vargengrandense Paulo Guerra, que vai disputar o salto em altura.

Muito emocionado, Paulo conversou com a Gazeta de Vargem Grande. A convocação foi transmitida ao vivo pelas redes sociais do Comitê Paralímpico. Paulo está em Santa Catarina, treinando com sua equipe, no clube Roda Solta, em Itajaí (SC). Ele acompanhou a transmissão e não se conteve quando foi anunciada a sua convocação, após cerca de uma hora de apresentação. “Foi uma emoção inexplicável, lágrimas com felicidade e realização de um conquista inédita em minha carreira como atleta”, disse.

“Agora o próximo passo é continuar treinando com muito mais responsabilidade, pois irei representar a nossa nação brasileira”, afirmou Paulo. Ele seguirá treinando em Santa Catarina e se juntará à seleção brasileira no dia 2 de agosto. A cerimônia de abertura dos Jogos Paralímpicos de Tóquio está prevista para o dia 24 de agosto.

A Gazeta perguntou para Paulo se ele irá participar do desfile da delegação brasileira, um dos pontos mais aguardados das cerimônias de abertura dos jogos, mas que neste ano é algo ainda incerto por conta da pandemia da Covid-19. “Ainda é muito cedo para saber disso, mas é bem provável que se tiver o desfile, estarei lá”, contou Paulo.

O atleta vargengrandense ainda falou sobre a conquista de ser convocado para a seleção brasileira, para o principal torneio esportivo do mundo. “É uma emoção e uma adrenalina muito grande. Principalmente em saber que em meio a todas as dificuldades que passei, por falta de tudo, e hoje consegui chegar a competição mais importante para um atleta profissional. Eu consegui chegar”, comemorou.

Por fim, a Gazeta perguntou a Paulo se ele já estudou alguns dos adversários que deverá enfrentar em Tóquio e também suas chances no torneio. “Estou na 6ª colocação do Ranking Mundial, então tem muita coisa para trabalhar e alcançar o pódio” comentou.

Delegação Brasileira

A delegação brasileira será composta por 253 atletas (incluindo atletas sem deficiência como guias, calheiros, goleiros e timoneiro), sendo 159 homens e 94 mulheres, além de comissão técnica, médica e administrativa, totalizando 422 pessoas. Jamais uma missão brasileira no exterior teve tamanha proporção. Na última edição fora do Brasil, em Londres 2012, o Brasil compareceu com 178 atletas, até então a maior. O número para a capital japonesa só é superado pela participação nos Jogos Rio 2016, já que o Brasil garantiu vagas em todas as modalidades por ser país sede e contou com 286 atletas no total.

A modalidade com o maior número de atletas será o atletismo com 64 representantes e 18 atletas-guia. Na última edição do Mundial da modalidade, em 2019, o Brasil alcançou o inédito e histórico segundo lugar no quadro geral de medalhas e todos os 13 campeões mundiais viajarão para os Jogos de Tóquio.

A natação será a segunda modalidade com o maior número de representantes, com 35 nadadores. No Mundial de Londres 2019, o Brasil ficou em 11º lugar com 17 medalhas, sendo cinco de ouro.

Em transmissão feita pelo Comitê Paralímpico, foi anunciada a convocação de Paulo e demais membros da seleção brasileira de atletismo. Foto: reprodução CPB