Praça da Conciliação, da Igreja Matriz, vai ser reformada

A praça ao redor da Igreja Matriz de Sant’Ana vai receber nome e passar por uma profunda reforma. Ela já teve seu projeto arquitetônico e paisagístico aprovado pela Paróquia de Sant’Ana, cujo pároco é o padre Carlos Eduardo Dóbies, que assumiu a paróquia em fevereiro deste ano. O projeto paisagístico de autoria da arquiteta Pricila Beloni, já foi apresentado ao bispo diocesano Dom Antônio Emídio Vilar em maio e também contou com a aprovação do mesmo.

A elaboração do projeto teve início durante a gestão do então pároco padre Paulo Valim, que também foi o responsável pela reforma do prédio da Igreja Matriz, que teve início em 2014 e depois de passar por várias intervenções e melhorias, terminou em 2020, depois que o prédio recebeu novo revestimento externo de pastilhas.

Em entrevista ao jornal Gazeta de Vargem Grande, padre Eduardo disse que no local será feito a restauração do piso de mosaicos em pedras portuguesas, uma nova iluminação, todo o projeto paisagístico, com a construção de novos canteiros e jardins e também será transferido o busto do pe. Donizetti Tavares de Lima, que está na Praça Cap. João Pinto Fontão, para o pequeno jardim localizado na entrada da Igreja Matriz e do outro lado, será colocada a imagem de Nossa Senhora Aparecida.

Pe. Eduardo comentou que será dado o nome ao local de Praça da Conciliação, depois das reformas feitas. Ao contrário da Praça Capitão João Pinto Fontão, que pertence ao poder público municipal e também sofreu uma grande reforma recentemente, a área existente ao redor da Igreja Matriz pertence à Paróquia de Sant’Ana e só ela pode permitir e realizar as reformas necessárias.

O jornal tomou conhecimento que a prefeitura municipal vai auxiliar na reforma, sendo que o projeto que ficará a encargo do poder público, está em fase de conclusão e visa principalmente a restauração dos mosaicos portugueses, sendo que o mesmo será colocado em licitação para a contratação da empresa responsável pelo trabalho.

Em reportagem da Gazeta de Vargem Grande realizada em julho de 2020, quando ainda era pároco, o pe. Paulo Valim informou que uma vez finalizada a reforma do prédio da igreja, o próximo desafio seria restaurar a praça ao redor da igreja, com previsão de término para 2021, sendo que obra estava orçada no ano passado em aproximadamente R$ 400 mil, quando a paróquia completaria 130 anos de sua instalação, o que aconteceu em 1891.

Mosaicos de pedra portuguesa estão sendo recuperados