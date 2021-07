Furtou serra e extensões e foi preso em flagrante

Um rapaz foi preso em flagrante após furtar uma serra de cortar pedras e três extensões de 130 metros no sábado, dia 3, no Jardim América.

A equipe composta pelo cabo Thomaz e soldado Amauri foi acionada ao local para averiguar sobre um possível furto. O morador informou que, após ouvir um barulho no quintal de sua casa, saiu para ver o que era e se deparou com um rapaz vestido com a camisa do Barcelona.

Ele contou que abriu o portão e o rapaz fugiu. A vítima ligou para o 190 e observou nas câmeras que o suspeito havia entrado pelo vão entre o muro e o registro de água. Foi possível ver que o rapaz já havia furtado uma serra e fios elétricos e provavelmente voltou para furtar mais ferramentas.

Com o apoio dos cabos Ricardo e Marcienta foi feito um patrulhamento pelas imediações. Os policiais acabaram localizando o suspeito com as características passadas escondido em um terreno baldio.

Foi realizado a abordagem e o rapaz, que já é conhecido nos meios policiais por furtos, foi submetido a busca pessoal, mas com ele, nada foi encontrado. A vítima, no entanto, reconheceu o suspeito como o indivíduo que furtou seus objetos.

Em outro terreno baldio, próximo de onde o suspeito foi abordado, foram localizados os fios de cobre e a serra de cortar pedras, objetos que a vítima reconheceu como sendo de sua propriedade.

Durante a conversa com os policiais, informalmente o rapaz confessou a prática do furto. A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Polícia Civil de São João da Boa Vista, onde a autoridade de plantão determinou a prisão em flagrante do rapaz.