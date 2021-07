Live em prol do Hospital de Caridade começa na sexta, 16

A Prefeitura de Vargem Grande do Sul através do Departamento de Cultura e Turismo irá realizar nos dias 16, 17 e 18 de julho a “Live do Bem”, em prol ao Hospital de Caridade, que está passando por sérias dificuldades financeiras. A situação vem se agravando devido à pandemia da Covid-19 e, com o aumento das internações e a necessidade de aquisição de mais medicamentos e oxigênio, o Hospital precisa de socorro e ajuda de todos.

A live reunirá muita música com artistas conhecidos da região, sorteios de brindes para aqueles que interagirem por mensagem e sorteios maiores para aqueles que doarem. Também serão informadas ações desenvolvidas pela entidade e o dia a dia do hospital de Caridade.

À Gazeta de Vargem Grande, o Departamento de Cultura explicou que a diretoria do Hospital é parceira neste evento solidário. A população poderá realizar doações de qualquer valor, inclusive empresas e empresários, durante os três dias de evento, por meio do QR code que estará disponível na tela, durante a transmissão. Segundo informado, todos os protocolos de prevenção à Covid-19 serão rigorosamente seguidos.

Programação

No primeiro dia, na sexta-feira, dia 16, a atração será o cantor Adriano Ramos e a banda Westboys. No dia 17, quem animará a live é a cantora Juliana Zitti. O último dia da Live do Bem será um show gospel com cantores da cidade: Zaqueu Gonzaga, Roque Dias e a Mila Dias.

O Departamento de Cultura convida toda a população a participar interagindo e fazendo suas doações ao Hospital de Caridade.

Expectativa

Cantora há 20 anos, Juliana Zitti, que se apresenta no sábado, dia 17, contou que, para ela, é sempre uma alegria e um prazer estar em Vargem. “Toda vez que recebo o convite fico muito grata. Embora o momento tenha nos privado de estarmos fazendo shows, vai ser muito bom estar de volta e ainda poder levar a minha música para uma causa do bem”, disse.

Mila Dias, cantora há 15 anos, estará no show gospel do último dia da Live do Bem, domingo, dia 18. Ela comentou que está muito ansiosa para a apresentação. “Fiquei lisonjeada com o convite, visto que se trata da minha terra natal, foi muito emocionante pra mim”, falou.

Com relação aos ensaios, a cantora explicou que preparou um repertório com músicas autorais e músicas que fazem parte do seu primeiro álbum, intitulado ‘Outro Rumo’.

“É um privilégio imensurável fazer parte desse gesto tão nobre. Tenho certeza que assim como outros hospitais, o Hospital de Caridade de Vargem Grande do Sul precisa e conta com a ajuda de todos, principalmente neste momento tão delicado o qual o mundo vivencia. É ajudando que somos ajudados”, completou.