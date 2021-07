Obra continua atazanando vida dos vargengrandenses

Ainda não foi desta vez que ficaram prontas as obras na Av. Hermeti Piochi de Oliveira. Na semana passada um morador reclamou mais uma vez do atraso da obra e a prefeitura, através de seu Departamento de Obras informou que a expectativa era que nesta semana a avenida poderia ser asfaltada, uma vez que faltava pouco para as obras serem concluídas.

Não foi o que aconteceu e quem por ela passa, têm de desviar de vários buracos, os moradores reclamam da poeira e da lama quando chove e um prestador de serviços disse que está sendo prejudicado com a obra em frente seu empreendimento, causando-lhe prejuízos.

Também esta semana era forte o cheiro de esgoto que emanava próximo à ponte da Av. São João. Podia-se ver a cor suja da água contaminada pela descarga de esgoto residencial no Córrego Santana.

Uma das principais intervenções no local, cuja obra se arrasta há quase um ano, era justamente para eliminar o esgoto que é jogado no córrego naquela extensão da avenida. Os funcionários do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAE) estavam esta semana fazendo as últimas ligações de ramais de esgoto no tronco coletor que foi construído, mas parece que ainda vai continuar a contaminação do córrego se não for retirado o esgoto junto à ponte na Av. São João.

As críticas contra a administração pública nesse caso são grandes devido ao atraso na obra, que era para ter sido concluída em poucos meses, mas que vem se arrastando a um longo tempo, tirando a paciência de motoristas, transeuntes e moradores do local. Aguarda-se para os próximos dias a conclusão da obra.