Onça parda presa em armadilha foi resgatada e solta pela Polícia Ambiental

Uma onça-parda foi encontrada na terça-feira, dia 6, em uma propriedade rural em Leme. Ela foi solta pela Polícia Militar Ambiental no dia seguinte, quarta-feira, dia 7, em Pirassununga.

Com o apoio da Associação Mata Ciliar, entidade com sede em Jundiaí, especializada em felinos de grande porte, a onça-parda macho, com estimativa de cinco anos de idade, foi resgatada.

O animal havia sido capturado por uma armadilha na área rural de Leme. Dessa forma, o animal foi recolhido junto ao Centro de Reabilitação, examinado e apresentando-se em perfeitas condições de saúde, o que indicou sua reintrodução na natureza em um local de florestas grandes, sendo escolhido Pirassununga.