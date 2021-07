Romaria dos Cavaleiros de Sant’Ana será lembrada com missa

Este ano, Vargem Grande do Sul realizaria a 47ª Romaria dos Cavaleiros de Sant’Ana. Uma das maiores expressões de fé e devoção da cidade, a procissão montada celebra o dia da padroeira da cidade, Nossa Senhora Sant’Ana, comemorado em 26 de junho. No entanto, a pandemia da Covid-19 levou mais uma vez à suspensão da festa religiosa, para se evitar aglomerações.

Ainda assim, a Comissão Organizadora não deixará o evento mais importante do calendário cultural vargengrandense passar em branco. Dessa forma, no dia 25, domingo, às 19h, a missa que encerrará a novena em louvor à Sant’Ana, na Igreja Matriz, também irá contar com a presença de membros da comissão, como celebração da Romaria. A missa terá ainda a participação de alguns integrantes da Orquestra de Viola Caipira.

Já no dia 26, Dia de Sant’Ana, a diretora de Cultura e Turismo, Márcia Aparecida Ribeiro Iared, informou que também haverá um momento de expressão de fé e louvor. “O estandarte de Sant’Ana irá percorrer algumas ruas da cidade, abençoando as famílias de Vargem”, comentou, recordando que Nossa Senhora Sant’Ana é padroeira das famílias.

Está previsto ainda a reexibição do documentário “Viola e Saudade”, um vídeo que relata a história da Romaria e traz imagens do desfile de cavaleiros em anos anteriores, exibido originalmente em live transmitida em 2020.

Márcia Iared, diretora de Cultura