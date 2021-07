Feijoada solidária está à venda

A equipe da Fraternidade Espírita Obreiros do Bem está realizando uma Feijoada Solidária. As embalagens com feijoada estão sendo vendidas a R$ 30,00 e todo o recurso arrecadado com a ação será revertido ao projeto Mãos Solidárias.

A retirada está marcada para o dia 25 de julho, domingo, das 11h às 13h, na Fraternidade Espírita Obreiros do Bem, à rua São Jorge, 70, no Jardim São Luís. Peça já a sua pelo telefone (19) 99817-8055.