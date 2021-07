Gazeta informa os falecimentos

Faleceu Maria Aparecida Pereira da Costa, aos 95 anos de idade, no dia 5 de julho. Era viúva de Laudino Costa; deixa o filho Valdir; netos; bisnetos; sobrinhos e irmãos. Foi sepultada no dia 6, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Dirce Bernardes Longuinho, no dia 3 de julho, aos 93 anos de idade. Era viúva de Antônio Longuinho; deixou os filhos Antônio Marcos, Beatriz Gorete, Rita de Cássia, Márcia, Maria Helena, Regina e Célia Aparecida; os genros Artur, Nicolau e Cláudio; os netos Alessandra, Adriano, André, Bruna, Beatriz, Lucas, Luana, Gustavo, Ronaldo, Mônica, Bruno, Tiago e Rafael; e os bisnetos Pietro, Beatriz, Alice, Guilherme e Nicolli. Foi sepultada no dia 3, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Luísa Miranda de Paula, aos 82 anos de idade, no dia 4 de julho. Era viúva de Francisco de Paula; deixou a filha Carmen; o genro Roberto; a neta Laís e o bisneto Miguel. Foi sepultada no dia 4, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu José Luís de Andrade, aos 49 anos de idade, no dia 4 de julho. Deixa a esposa Rita de Andrade, os filhos Tiago e João Víctor; os irmãos Claudete, Maria Aparecida, Eva, Benedito, Elza, Silvia Antônia e sobrinhos. Foi sepultado no dia 5 no Cemitério da Saudade.

Faleceu Regina Perez Silveira, aos 54 anos de idade, no dia 6 de julho. Deixou o irmão Manoel e sobrinhos. Foi sepultada no dia 6, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Ilso Cavalheiro, aos 91 anos de idade, no dia 5 de julho. Foi sepultado no dia 6, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Cecília de Freitas Luís, aos 81 anos de idade, no dia 4 de julho. Deixou o marido Maurício Luís; os filhos Leandro, Valéria de Fátima, Andresa de Fátima e Sandro; as noras Adriana e Dalila; os genros Tiago e Luciano; os netos Matheus, Isabele, João Vítor, Lorenzo e Lívia. Foi sepultada no dia 4, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Ravi de Oliveira, com 1 ano de idade, no dia 8 de julho, filho de Rose de Oliveira e Luís José de Oliveira e irmão de Luís Felipe. O pequeno Ravi deixou padrinhos, tias e avós. Foi sepultado no dia 9, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Isabel Moreira Carneiro, aos 87 anos de idade, no dia 6 de julho. Era viúva de Moacir Inácio Carneiro; deixou as filhas Silvia, Maria de Fátima, Vilma, Marlene e Célia; genros; netos e bisnetos. Foi sepultada no dia 7, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Francisco de Oliveira Neto, aos 42 anos de idade, no dia 6 de julho, 17 dias após o falecimento de sua mãe Maria de Lourdes da Silva no dia 19 de junho. Deixa a esposa Andréa Cândido Otero; os filhos Tiago, Aline e Emanuely; os irmãos Donizete, Gilberto, Gilmar, Carlos César, André, Marli, Mara, Rosa e Roseli; cunhados; cunhadas; sobrinhos e afilhados. Foi sepultado no dia 7, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Maria Vicentina, aos 86 anos de idade, no dia 7 de julho. Deixa os filhos Cícero, Cleusa, Luiza, Pedro e Conceição; netos; bisnetos e irmãos. Foi sepultada no dia 8, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Moacir Mansara, aos 64 anos de idade, no dia 7 de julho. Moacir era o funcionário mais antigo da Cerealista Felgran; deixou a esposa Regina Aparecida Cavalari Mansara; os filhos Rogério e Rodrigo; as noras Karina e Natália; os netos Vítor e Juninho. Deixou ainda os irmãos Adriana, Cidinha, Juliana e Pedrinho e sobrinhos. Foi sepultado no dia 8, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Moacir Mansara, aos 64 anos de idade, no dia 7 de julho. Foto: Arquivo Pessoal

Faleceu Francisco de Oliveira Neto, aos 42 anos de idade, no dia 6 de julho, 17 dias após o falecimento de sua mãe Maria de Lourdes da Silva no dia 19 de junho. Foto: Arquivo Pessoal

Faleceu Maria Vicentina, aos 86 anos de idade, no dia 7 de julho. Foto: Arquivo Pessoal

Faleceu Isabel Moreira Carneiro, aos 87 anos de idade, no dia 6 de julho. Foto: Arquivo Pessoal

Faleceu Luísa Miranda de Paula, aos 82 anos de idade, no dia 4 de julho. Foto: Arquivo Pessoal

Faleceu Dirce Bernardes Longuinho, no dia 3 de julho, aos 93 anos de idade. Foto: Arquivo Pessoal