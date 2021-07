Os gatinhos peludinhos Fred e Lilika são as estrelas da vez da coluna Momento Pet. Os bichanos fazem a festa das irmãs Júlia e Anna Pacola, junto com outros 5 gatos da família.

Janaína de Almeida Pacola, do Estúdio Fotográfico Visualize e mamãe das garotinhas, contou que Lilika foi a primeira a chegar em casa, há quatro anos, após ser resgatada. A gatinha mestiça com siamês estava abandonada em um matagal. “Ela chegou em casa com uma alergia alimentar e teve que ser cuidada com muito amor e ração especial até melhorar”, contou Janaína. Além disso, a gatinha já foi castrada e está com as vacinas em dia, além da vermifugação. “Todas as noites, ela pede carinho antes de eu dormir. Essa é minha boa lembrança dela”, falou Júlia.

O Fred, um gatinho mestiço da raça Khao Manee, ingressou há pouco na família. Ele foi adotado em novembro do ano passado. “A gatinha deu cria e rejeitou dois filhotes que foram resgatados pelo amigo José Rodolfo e adotados por nossa família”, contou Janaína.

Fred já foi vacinado, vermifugado, castrado e só come ração. “Ele dorme na minha cama todas as noites e lembro de um dia que acordei e ele estava abraçado comigo com as patinhas em cima de mim”, contou Anna.

Anna com Fred