Novena em louvor à Padroeira Sant’Ana começa dia 17

A Paróquia de Sant’Ana inicia as comemorações do Dia da Padroeira Nossa Senhora Sant’Ana, celebrado em 26 de julho, no próximo sábado, dia 17.

O Tema da Novena será “Senhora Sant’Ana, Rogai por nós, para que sejamos Irmãos”, baseado na Carta Encíclica “Fratelli Tutti,” do Papa Francisco

No dia 17, o tema da reflexão será “Senhora Sant’Ana, rogai para que resgatemos os valores humanos de nossa sociedade” e o pregador será o Pe. João Paulo Spanholo. No domingo, dia 18, o tema “Senhora Sant’Ana, rogai por nós nesse momento histórico dessa pandemia” e será conduzido pelo Pe. Paulo Valim.

Na segunda-feira, dia 19, “Senhora Sant’ Ana, ajuda-nos a viver em nosso dia a dia o amor incondicional com o nosso próximo”, tema que terá como Pregador: Pe. Celso Braz. Na terça-feira, dia 20, padre Antônio José Cossi será o pregador para o tema “Senhora Sant’ Ana, interceda para que a nossa Comunidade viva cada vez mais a abertura de um mundo novo”.

A novena segue no dia 21, com o tema “Senhora Sant’Ana, rogai para que saibamos acolher o diferente e reconhecer os dons uns dos outros”, com o padre Luciano Muterle Guidi. “Senhora Sant’ Ana, ensina os nossos políticos a servirem por Amor, promovendo a justiça e a dignidade de todos” é tema debatido no dia 22, pelo padre André Luiz Fernandes Nunes.

Na sexta-feira, dia 23, o tema “Senhora Sant’Ana, rogai para que cultivemos a cultura do diálogo” será conduzido pelo pregador Pe. Denis Aparecido Crivelari. No sábado, dia 25, Pe. Richard Strazza será o pregador do tema “Senhora Sant’Ana, ensina-nos a encontrar o caminho do perdão e da paz”.

O domingo, dia 25, terá o tema “Senhora Sant’Ana, rogai para que saibamos cultivar uma identidade cristã a serviço da Fraternidade” e o pregador Pe. Luís Fernando da Silva. Na segunda-feira, 26, Dia de Nossa Senhora Sant’Ana, serão celebradas missas solenes, além de uma carreata e bênção de veículos.

Quermesse solidária

A Paróquia ainda realiza a Quermesse Solidária, para colaborar com os projetos desenvolvidos pela igreja. Como neste ano, mais uma vez, não será possível realizar o evento da maneira tradicional por conta da pandemia da Covid-19, o “arraiá” será em formato de show de prêmios. Os paroquianos que quiserem colaborar, podem retirar um envelope na secretaria da igreja Matriz ou nas missas e depositar nele os valores que iriam gastar na quermesse, como forma de contribuir. Os participantes concorrerão a prêmios no dia 26.