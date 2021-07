Projeto que veda homenagens da Câmara a condenados por improbidade foi aprovado

Um projeto que veda homenagens da Câmara Municipal a pessoas que tenham sido condenadas por atos de improbidade administrativa, crimes contra a administração pública e outros crimes, foi apresentado e aprovado por unanimidade na Casa de Leis na sessão de terça-feira, dia 6. O projeto é de autoria do vereador Paulo Cesar da Costa, o Paulinho da Prefeitura (PSB).

Em sua justificativa, o vereador pontuou que projetos de lei como este estão sendo apreciados em quase todo o país, como maneira de promover uma política mais limpa. Paulinho comentou que na Câmara existe a relação de todos os nomes que já foram homenageados com títulos e medalhas disponíveis para consulta.

No debate da proposta, ele recordou de casos de pessoas que foram homenageadas e que estão para ser condenadas na esfera penal. O vereador disse esperar que os futuros vereadores e os que estão ocupando um lugar na Casa de Leis neste mandato analisem muito bem antes de fazer qualquer tipo de concessão de honrarias, verificando o passado de todos. “Nada contra quem já recebeu, mas a partir desse momento, espero que a Casa tome o máximo cuidado em termos de concessão de honrarias”, pontuou.

Antônio Sérgio da Silva, o Serginho da Farmácia (PSDB), fez o uso da palavra para comentar que este projeto foi feito em boa hora. Ele pediu aos novos companheiros, que terão oportunidade de indicar pessoas para honrarias, tomem cuidado. “Vários nomes já foram aprovados e várias homenagens e títulos foram dadas para pessoas que sequer fizeram algo pela cidade. Pessoas de outro município, que vieram para Vargem montar um comércio e ganhar dinheiro. Não fez um trabalho social ou para o pessoal carente e ganhou Título de Cidadão e Medalha de Honra ao Mérito”, lamentou.

“Peço que tomem esse cuidado porque depois que apresentou na Casa, é difícil ser rejeitado porque fica chato, mas peço que vocês vejam bem para quem vão apresentar, se ele realmente fez algo para a população de Vargem Grande do Sul”, completou.

O presidente da Câmara, Celso Itaroti Cancelieri Cerva (PTB) concordou com o pontuado por Serginho. “Muitos nem vieram buscar e algumas pessoas nem querem ganhar porque é algo que todo mundo ganha. Isso tem que ser realmente bem analisado para não desvalorizar quem será homenageado, alguém que realmente fez algo, que tem um trabalho na sociedade e vai receber”, disse.

“Muitas pessoas merecem e não são homenageadas por não terem acesso a nenhum vereador e pessoas nada a ver, que não fizeram nada de mais, recebem. É uma honraria muito grande receber um Título de Cidadão e do jeito que estava virou piada, então realmente tem que controlar para ver quem merece ser homenageado”, finalizou.