6 pessoas seguem internadas em UTI com Covid-19

O Boletim epidemiológico sobre a Covid-19 em Vargem Grande do Sul divulgado na última sexta-feira, dia 16, traz que seis moradores da cidade seguem internados em Unidades de Terapia Intensiva (UTI) em hospitais da região. Já na enfermaria, são 10 pacientes internados em tratamento contra a doença. Vargem já somou 3.468 casos positivos desde o início da pandemia no município, sendo que desse total 3.248 felizmente se recuperaram da doença. Vargem tinha na sexta-feira, 117 pacientes considerados casos ativos. Havia também 165 pessoas aguardando o resultado do exame feito e outras 178 sendo monitoradas, aguardando a data correta para coleta de teste.

Até o dia 16, a cidade já somava 97 mortes pela doença, além de outros cinco óbitos ocorridos por outras causas, mas com a presença do SarsCoV2, o novo coronavírus. Há ainda uma morte suspeita.

Vacinação

A Campanha de Vacinação contra a Covid-19 avançou bastante em Vargem nesta semana. Foram atendidos até a sexta-feira, dia 16, moradores com 31 anos ou mais. Houve também a aplicação da segunda dose para quem havia recebido a primeira até o dia 23 de abril.