Casal foi pego após andar na contramão em Grama

Um casal foi preso por tráfico de drogas no sábado, dia 10, próximo à Fazenda Boa Vista, em São Sebastião da Grama. A Polícia Militar patrulhava na área central da cidade quando viu um veículo Gol, com placas de Mococa, transitar na contramão.

Os PMs fizeram o retorno com a viatura para abordar o carro, porém, ao dar sinal de parada, a dupla fugiu sentido a São José do Rio Pardo pela SP- 207, sendo acionado apoio das viaturas para cerco.

A Polícia Militar conseguiu abordá-los próximo a um posto. O condutor foi submetido à revista pessoal e portava uma pochete com um cigarro de maconha, R$ 40,00 em espécie e não era habilitado para conduzir automóveis, apenas motos.

Com a passageira foi localizada a quantia de R$ 1.500,00 em espécie escondidos em sua roupa íntima, que foi encontrada pela cabo Joelma. Indagada, ela respondeu que o dinheiro pertence ao autor e ele pediu para ela esconder.

No capa do celular da mulher também foi encontrado R$ 247,00. Os celulares dos suspeitos foram apreendidos e o cigarro de maconha encontrado com o rapaz também. Os envolvidos receberam voz de prisão em flagrante por crime de direção perigosa e tráfico de drogas.

Além disso, a PM possui denúncias informais que um veículo Gol está abastecendo pontos de vendas de drogas na cidade de São Sebastião da Grama.

A ocorrência foi apresentada na Central de Flagrantes de Casa Branca, onde o delegado ratificou a voz de prisão. O veículo foi apreendido pela Polícia Civil e o casal permaneceu recolhido à Cadeia Pública de Casa Branca.