GCM localiza moto roubada; criminosos conseguem escapar

Durante patrulhamento na madrugada de sexta-feira, dia 16, a Guarda Civil Municipal (GCM) de Vargem viu uma motocicleta Yamaha/Fazer cor vermelha, que havia sido roubada há algumas horas.

A moto estava sendo ocupada por dois rapazes e, quando os GCMs Toneto e Gelabert se aproximaram do veículo e deram ordem de parada, o piloto deu fuga. A equipe fez um acompanhamento por várias ruas, momento em que o condutor da moto, inclusive, infringiu sinalizações de trânsito.

Após algum tempo, o passageiro da motocicleta jogou o capacete dele contra a viatura. Por fim, a dupla acabou caindo da moto na Cohab 6 e se escondeu em uma área de vegetação, próximo à Fazenda Santo Hélcio. Os GCMs realizaram uma busca no local, mas não obtiveram sucesso em localizar os rapazes. A motocicleta foi recuperada, bem como os dois capacetes que eles usavam.

A ocorrência e o proprietário da moto foram apresentados na Delegacia de Polícia de São João da Boa Vista e o veículo foi devolvido à vítima. Participaram da ocorrência também o sub inspetor da GCM Alves, os GCMs Carlos, Marcelo e Daniel e a equipe da Polícia Militar do soldado César e cabo Querino.

O roubo

A vítima compareceu na Delegacia de Polícia informando que por volta das 21h30 de quinta-feira, dia 15, estava indo para sua casa em sua motocicleta Yamaha/Fazer, pela Avenida Vereador José Aleixo, sentido Jardim Dolores.

Na rotatória em frente a uma academia, um rapaz de estatura mediana, magro e com cabelos curtos entrou correndo pela via e a vítima precisou frear a motocicleta para não atropelar o rapaz.

Assim, o suspeito aproveitou que a vítima havia parado a moto, apontou um revólver preto para o rapaz e anunciou o assalto, ordenando que a vítima saísse da moto. A vítima entregou a moto e o seu capacete fechado preto ao rapaz que, após tomar a moto, tomou sentido ao Jardim Paulista.