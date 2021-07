Novena em louvor a Sant’Ana começa neste sábado, dia 17

A novena em louvor da Padroeira Sant’Ana tem início neste sábado, dia 17. O Tema da Novena será “Senhora Sant’Ana, Rogai por nós, para que sejamos Irmãos”, baseado na Carta Encíclica “Fratelli Tutti,” do Papa Francisco. Todas as celebrações terão início às 19h.

Neste sábado, dia 17, o tema da reflexão será “Senhora Sant’Ana, rogai para que resgatemos os valores humanos de nossa sociedade” e o pregador será o Pe. João Paulo Spanholo. No dia 18, o tema “Senhora Sant’Ana, rogai por nós nesse momento histórico dessa pandemia” e será conduzido pelo Pe. Paulo Valim.

No dia 19, “Senhora Sant’ Ana, ajuda-nos a viver em nosso dia a dia o amor incondicional com o nosso próximo”, tema que terá como Pregador: Pe. Celso Braz. Na terça-feira, dia 20, padre Antônio José Carossi será o pregador para o tema “Senhora Sant’ Ana, interceda para que a nossa Comunidade viva cada vez mais a abertura de um mundo novo”.

A novena segue no dia 21, com o tema “Senhora Sant’Ana, rogai para que saibamos acolher o diferente e reconhecer os dons uns dos outros”, com o padre Luciano Muterle Guidi. “Senhora Sant’ Ana, ensina os nossos políticos a servirem por Amor, promovendo a justiça e a dignidade de todos” é tema debatido no dia 22, pelo padre André Luiz Fernandes Nunes.

No dia 23, o tema “Senhora Sant’Ana, rogai para que cultivemos a cultura do diálogo” será conduzido pelo pregador Pe. Denis Aparecido Crivelari. No dia 24, Pe. Richard Strazza será o pregador do tema “Senhora Sant’Ana, ensina-nos a encontrar o caminho do perdão e da paz”. O domingo, dia 25, terá o tema “Senhora Sant’Ana, rogai para que saibamos cultivar uma identidade cristã a serviço da Fraternidade” e o pregador Pe. Luís Fernando da Silva. Na missa ainda haverá a presença da Comissão Organizadora da Romaria dos Cavaleiros de Sant’Ana e acompanhamento da Orquestra de Viola Caipira.

Carreata e bênçãos

Na segunda-feira, 26, Dia de Nossa Senhora Sant’Ana, serão celebradas missas solenes, além de uma carreata e bênção de veículos. O estandarte de Sant’Ana percorrerá as ruas da cidade, com bênçãos às famílias.