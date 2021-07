Sábado e domingo tem Live do Bem

Neste final de Semana, a Live do Bem, uma realização da prefeitura através do Departamento Municipal de Cultura e Turismo, em prol do Hospital de Caridade, segue com shows ao vivo transmitidos pelas páginas da prefeitura no Facebook e Youtube. A ação solidária tem como objetivo arrecadar recursos para o hospital, que vive uma séria crise financeira, agravada pela pandemia da Covid-19.

A Live do Bem teve início na sexta-feira, dia 16, quando se apresentaram o cantor Adriano Ramos e a banda Westboys. Os shows são realizados da Sociedade Beneficente Brasileira (SBB) que doou o uso do espaço, mais amplo que a Casa da Cultura, de onde foi transmitida a Festa das Nações, por exemplo. A organização do evento solidário ressaltou que todos os protocolos de prevenção à Covid-19 serão seguidos.

Com o aumento das internações e a necessidade de aquisição de mais medicamentos e oxigênio, o Hospital de Caridade precisa de socorro e ajuda de todos. A entidade já atendeu centenas de pacientes de Covid-19 em vargem, que precisaram desde medicamentos até internações prolongadas. Para tanto, precisou inclusive aumentar o número de leitos da ala destinada à Covid 19, que mais do que dobrou nas últimas semanas.

Sábado e Domingo

Neste sábado, dia 17, a apresentação fica por conta da cantora Juliana Zitti e no domingo, dia 18, será o show da cantora gospel Mila Dias, com participação de Zaqueu Gonzaga e Roque Dias, de Vargem Grande do Sul.

Haverá sorteios especiais todos os dias para os internautas que participarem e fizerem sua contribuição diretamente para o Hospital de Caridade via PIX.

A live terá ainda sorteios de brindes para aqueles que interagirem por mensagem e para aqueles que doarem. Também serão informadas ações desenvolvidas pela entidade e o dia a dia do Hospital de Caridade.

A população poderá realizar doações de qualquer valor, inclusive empresas e empresários, por meio do QR code que estará disponível na tela, durante a transmissão.

Adriano Ramos foi o primeiro a se apresentar no dia 16. Foto: Reprodução Facebook