Tentativa de homicídio aconteceu dentro de supermercado em São João

Uma tentativa de homicídio aconteceu em supermercado de São João da Boa Vista nesta terça-feira, dia 13. Segundo o informado pela Polícia Militar, um funcionário de 20 anos tentou envenenar o colega de trabalho de 35 anos. A PM foi acionada para ir ao local.

A vítima relatou que quando chegou em seu trabalho, ao pegar sua garrafinha de água para completá-la percebeu que havia alguns objetos no interior de sua garrafa e que suspeitou.

O trabalhador informou o fato ao seu encarregado que a orientou a procurar o RH para verificar as câmeras de segurança, foi constatado que o autor, seu colega de trabalho, teria colocado algo no interior de sua garrafa parecido com veneno utilizado para matar rato.

Os PMs fizeram contato com o suspeito que disse apenas que havia se arrependido. Os dois envolvidos foram conduzidos ao Plantão Policial e após a elaboração do boletim de ocorrência de localização e apreensão de objeto, ambos foram liberados.