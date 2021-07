Unimed Leste Paulista doa peças de roupas à entidade

O que para alguns pode ser apenas uma peça de roupa, para outros é sinônimo de manter-se aquecido e protegido do frio. Motivados a fazer o bem ao próximo, médicos cooperados e colaboradores da Unimed Leste Paulista (ULP) arrecadaram mais de 780 peças de roupas durante a Campanha do Agasalho 2021.

A comissão de Responsabilidade Socioambiental, responsável pela Campanha, colocou pontos de arrecadação em locais de grande circulação na Cooperativa, Hospital e Maternidade Unimed, Unidades de Atendimento e Espaço Viver Bem e enviava aos colaboradores mensagem de incentivo a participarem da ação.

De acordo com Tatiana Bonarett, membro da comissão, o que era para ser somente uma ação interna, motivou também os frequentadores do Espaço Viver Bem, serviço de Medicina Preventiva da ULP. “Ficamos muito felizes com o envolvimento de nossos alunos, quando se trata de fazer o bem, quanto mais pessoas ajudarem, melhor”, conta.

Doações

A Associação de Apoio a Pessoa com Câncer “Lucas Tapi”, localizada em Vargem Grande do Sul, foi favorecida com 253 peças arrecadadas por meio da Campanha. A Instituição oferece atendimento com equipe multidisciplinar nas áreas de Assistência Social, Psicologia, Oficinas Terapêuticas, Fisioterapia e Orientação Jurídica para pacientes em tratamento oncológicos. De acordo com Ana Paula de Faria Tapi, presidente da Associação, a doação veio em boa hora e será de bom proveito para as 60 pessoas de diversas faixas etárias que frequentam o local.

Já em São João da Boa Vista, o Departamento de Assistência Social da Prefeitura Municipal recebeu 530 peças. Tratam-se de uniformes semi-novos disponibilizados pelo setor de Gestão de Pessoas da Unimed. As roupas poderão ser usadas em um projeto de costura que visa capacitar os alunos para o mercado de trabalho.