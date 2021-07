Evite sair de casa: cidadão pode acessar serviços municipais on-line

Nos decretos publicados pela Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul sobre as medidas de restrição de circulação como medida de prevenção á Covid-19, sempre há a recomendação por parte do Executivo para que os cidadãos busquem utilizar as ferramentas on-line disponibilizadas nas páginas da prefeitura e do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAE), como por exemplo, para retirar a segunda via do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), ou solicitar serviços, como substituição de pontos de iluminação.

À Gazeta de Vargem Grande, a prefeitura pontuou que oferece à população alguns atendimentos on-line através do site, sistemas, WhatsApp, App Store, e-mails e telefone. “O objetivo é facilitar a vida das pessoas, que podem resolver algumas situações sem precisar sair de casa, além de evitar a circulação nesse momento de pandemia”, informou.

Por meio do Sistema Cidadão, através do link e-gov.betha.com.br/cidadaoweb3/03015-043/main.faces, é oferecido a possibilidade de se obter a Certidão Negativa de Imóvel, Guias Diversas, Guias de IPTU, Guias de ISS e Guias de Alvará.

WhatsApp

No WhatsApp, pelo número (19) 97153-2133 é possível tratar sobre iluminação pública. O morador deve informar a rua, o número e o bairro onde se encontra o problema de iluminação e lâmpada queimada, solicitando a substituição.

Para falar com o Procon e com o posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), o munícipe pode entrar em contato pelo WhatsApp (19) 99137-2115, das 13h às 16h30, para falar de dúvidas, agendamentos e instruções para a emissão da Carteira de Trabalho.

A população pode esclarecer dúvidas e pedir informações sobre o Polo da Univesp por meio do WhatsApp (19) 99609-0284.

É possível contatar o posto do Sebrae de Vargem para atendimentos, agendamentos e informações pelo WhatsApp (19) 99367-6278, localizado na Associação Comercial e Industrial de Vargem.

Por meio do WhatsApp (19) 99969-0416, a população pode fazer solicitações, esclarecer dúvidas e saber informações sobre o Departamento de Agricultura e Meio Ambiente da Prefeitura.

Aplicativo

Com o aplicativo E-ouve, que pode ser baixado através da AppleStore ou pelo PlayStore direto no celular, a população pode registrar dúvidas, reclamações, solicitações e sugestões sobre a cidade.

Acompanhamento

O Departamento de Obras conta com um sistema de consultas para acompanhamento de protocolos. O proprietários de imóveis que ingressaram com projeto de aprovação ou regularização, podem acompanhar junto ao responsável técnico, sendo um engenheiro ou arquiteto, a tramitação do processo através do protocolo gerado na prefeitura, acessando o site e-gov.betha.com.br e clicando na opção protocolo fly.

Conforme informou a prefeitura, os e-mails dos departamentos estão disponíveis à população através do site da prefeitura, através do link www.vgsul.sp.gov.br, onde o munícipe deve entrar no campo departamentos e escolher o desejado. Assim, ele tem acesso ao e-mail e ao telefone.

Opinião de quem usa os serviços

A Gazeta de Vargem Grande procurou José Lucas Bueno, da Nova Contábil VGS, para saber sua opinião sobre o assunto. O Auxiliar Contábil e Financeiro pontuou que a prefeitura deveria simplificar as emissões de 2ª via da conta de água online. “Assim, não formaria a fila que as vezes fica no Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAE) para quem tem que tirar segunda via corrigida de valores”, disse.

Ele também comentou que, para quando a leitura da água não é realizada, deveria haver uma maneira de enviar a foto do registro para a emissão da fatura. “Pois às vezes a pessoa tem compromisso ou algum imprevisto, aí tem que tirar e levar até o SAE. Deveria existir uma maneira de enviar por foto de celular ou algo mais simplificado para a pessoa que tem dificuldade de ir até o SAE”, falou.

“No meu ponto de ver, acho que Vargem deveria contratar um sistema aonde simplifica todos os tipos de serviços referente a água e IPTU para que os vargengrandenses tenham mais facilidade em resolver suas pendências que não ocupariam tanto tempo do seu dia”, completou.

Na prática

A reportagem da Gazeta tentou usar o sistema para obter uma segunda via do IPTU e achou o procedimento um tanto complicado, especialmente se for levado em conta que muita gente não tem facilidade com meios eletrônicos. Em cidades da região, a segunda via da conta de água pode ser emitida via internet. Porém, em Vargem, a solicitação deve ser feita por meio do e-mail do Sae, o que a reportagem considera como um atraso. Essa situação também foi pontuada por José Lucas, da Nova Contábil VGS.