Gazeta informa os falecimentos

Faleceu Natalino Elídio da Silva, aos 66 anos de idade, no dia 08 de julho. Deixa a esposa Teresa do Carmo Sala da Silva; os filhos Rafael, Eduardo, José e Natalino Júnior; as noras Márcia, Graziela, Helen e Ana Laura; os netos Gustavo, João, Helena, Vítor e Raul; os irmãos Joaquim, Clarice, Aparecida e Benedito e sobrinhos. Foi sepultado no dia 09, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Alexandre Eduardo, aos 43 anos de idade, no dia 11 de julho. Deixou mãe; esposa, filhos; neta e irmãos. Foi sepultado no dia 11, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Armindo Duarte, aos 83 anos de idade, no dia 10 de julho. Deixou a esposa Maria Conceição de Oliveira Duarte; os filhos Rosana, Marcos e Rosângela; os genros Marcelo e César; as netas Beatriz e Ana Clara. Foi sepultado no dia 11, no Cemitério da Saudade.

Faleceu a professora Sally Navarro Marti, aos 83 anos de idade, no dia 11. Deixa o marido Domingos Marti Cavalheiro; os filhos Rodrigo, Rogério e Cibele; as noras Gisela e Thaisa; o genro Leonardo; os netos Gabriela, Breno, Mariana, Giovana, Elisa, Leonardo, Isabela e Alexandre. Seu corpo foi cremado.

Faleceu Teresa Nogueira de Oliveira, aos 68 anos de idade, no dia 12 de julho. Era viúva de Moacir José de Oliveira; deixa o filho Marcelo; as noras Iolanda e Cláudia; as netas Letícia, Caroline e Maria Clara e irmãos. Foi sepultada no dia 13, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Luiza Maria Izidoro Salgueirosa, aos 59 anos de idade, no dia 12 de julho. Deixa a mãe Maria da Penha Godoy Izidoro; o marido Edvaldo Salgueirosa; os filhos Tiago, Andréa e Aline; a nora Jéssica; os genros Bruno e Danilo; e netos. Foi sepultada no dia 13, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Anderson Luís Ribeiro, aos 36 anos de idade, no dia 12 de julho. Foi sepultado no dia 13, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu João Cândido de Paula, aos 78 anos de idade, no dia 13 de julho. Deixa a esposa Tereza Gentina Cândido; as filhas Sônia e Fátima; os genros Claudinei e Luís Donizete; os netos Milene, Natália, Letícia, João Paulo e Gabriel; e os bisnetos Anna Lívia e Artur. Foi sepultado no dia 14, no Cemitério da Saudade.

Faleceu João Marini, aos 95 anos de idade, no dia 13 de julho. Era viúvo de Ida Bertone Marini; deixa os filhos Benedito, Antônio, Izildinha e Maria; netos; bisnetos e tataranetos. Foi sepultado no dia 14, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Edivaldo Sebastião de Souza, aos 57 anos de idade, no dia 13 de julho. Deixa a companheira Clair Queiroz; os filhos Elisvaldo, Ataíde, Elisneide, Gleicia, Elisvalda, Aline e Gislaine; genros; nora; e os netos Mateus e Gabriele. Foi sepultado no dia 14, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Mariano Gomes da Silva, aos 85 anos de idade, no dia 14 de julho. Deixa a esposa Catharina Alves Souza Silva; os filhos Fabiana, Marli, Marlene, Vanderlei, Aluísio, José Donizete, Pedro, Luís Antônio, Lucimara, Lucelena, Lúcio e Isabel; genros; noras; netos e bisnetos. Foi sepultado no dia 15, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Vitor Gonçalves, aos 81 anos de idade, no dia 15 de julho. Deixa a esposa Maria José Gonçalves; os filhos Paulo Antônio, Isabel Cristina e Ana Lúcia; os genros Mauro e Jair; os netos Andréia, Mariana, Rafael, Luís Otávio e Guilherme. Foi sepultado no dia 15, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Joyce Aparecida Ferreira da Silva, aos 37 anos de idade, no dia 15 de julho. Deixa o marido Márcio Luís Ferreira da Silva; a filha Lavínia de 10 anos; os pais Rubens e Sueli Galbier; o irmão André; e sobrinhos. Foi sepultada no dia 16, no Cemitério Parque das Acácias.

Falecimentos na região

Divinolândia

Faleceu Paulo Donizette Benassi. Foi sepultado no dia 28 de junho, no Cemitério Municipal de Divinolândia.

Faleceu José Cardoso. Foi sepultado no dia 30 de junho, no Cemitério Municipal de Divinolândia.

Faleceu Maria de Lourdes Machado Prado. Foi sepultada no Cemitério Municipal de Divinolândia.

Faleceu Melchior Rafael Bastos. Foi sepultado no dia 05, no Cemitério Municipal de Divinolândia.

Faleceu Isonel Cassani. Foi sepultado no dia 6, no Cemitério Municipal de Divinolândia.

Faleceu Vitor Pacheco da Silva. Foi sepultado no dia 13, no Cemitério Municipal de Divinolândia.

Faleceu Geraldo Gonçalves de Oliveira. Foi sepultado no dia 14, no Cemitério Municipal de Divinolândia.

Casa Branca

Faleceu Rosário Pique Dourador, aos 73 anos de idade, no dia 25 de junho. Deixa o marido Evaldo Medeiros Dourador; os filhos Patrícia e Manuel e netos. Foi sepultada no dia 26, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Emerson José de Carvalho, aos 45 anos de idade, no dia 26 de junho. Deixa o filho Guilherme. Foi sepultado no dia 26, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Nivaldo Elias de Souza, aos 50 anos de idade, no dia 27 de junho. Deixa os pais Roque e Lourdes; as filhas Bruna e Beatriz. Foi sepultado no dia 28, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Aurílio Donizete Minuti, aos 64 anos de idade, no dia 28 de junho. Deixa os filhos Reginaldo, Rogério, Rosimeire e Renata; netos e bisneto. Foi sepultado no dia 28, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Ari Aparecido Gomes, aos 68 anos de idade, no dia 28 de junho. Deixa a esposa Maria Cecília Moreira Gomes; os filhos Ariani, Ari Júnior e Alexandre e netos. Foi sepultado no dia 29, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Osvaldo Teixeira da Silva, aos 79 aos de idade, no dia 29 de junho. Deixa os filhos Edivaldo, Edinaldo e Fernanda; e netos. Foi sepultado no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu o advogado e ex-prefeito de Casa Branca, Sckandar Mussi, aos 91 anos de idade, no dia 29 de junho. Deixa a esposa Maria Aparecida Palhares Mussi; os filhos Silvia Maria, Sckandar Júnior e Maria Beatriz; netos e demais familiares. Seu corpo foi velado na Câmara Municipal de Casa Branca e sepultado no dia 30, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Valdemar Barioni, aos 95 anos de idade, no dia 30 de junho. Deixa a esposa Maria de Lourdes Alvarenga Barioni; os filhos Carlos e Fernando; netos e bisnetos. Foi sepultado no dia 01, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Neusa dos Santos Coelho, no dia 30 de junho. Deixa os filhos Sérgio e Ana Cláudia, netos e bisnetos. Foi sepultada no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Sandra Vitória Moro, aos 22 anos de idade, no dia 01 de julho. Deixa os pais Aparecido Carlos e Maria de Lourdes; a irmã Evelin e demais familiares. Foi sepultada no dia 02, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Leonice Dias Costa de Araújo, conhecida como Dona Nice, aos 81 anos de idade, no dia 03 de julho. Deixa o marido José Benedito de Araújo; os filhos Clébio, Célia, Cláudio, Carlos e Cláudia; netos e bisnetos. Foi sepultada no dia 04, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Edison Carlos Bertão, no dia 04 de julho. Deixa a companheira Rita de Cássia de Paula Leite; filhos; noras; genros e netos. Foi sepultado no dia 05, no Cemitério Municipal de Itobi.

Faleceu Elza de Lima Carvalho, no dia 06 de julho. Deixa o marido João Batista Carvalho; os filhos Diego, Samuel e Maria; netos e bisnetos. Foi sepultada no dia 06, no Cemitério Municipal de Itobi.

Faleceu Maria Imaculada Cau, aos 84 anos de idade, no dia 08 de julho. Deixa os filhos José, Divino, Joana Darc e Seleida; netos e bisnetos. Foi sepultada no dia 09, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Julieta Maria Alves Vasconcelos, aos 92 anos de idade, no dia 08 de julho. Deixa os filhos Antônio e Manoel e netos. Foi sepultada no dia 09, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Horácio Hartman Júnior, no dia 09 de julho. Deixa os filhos Hazel e Thiago, os netos Lorenzo e Rafaela. Foi sepultado no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Valter Firmiano, aos 67 anos de idade, no dia 09 de julho. Deixa os filhos Renato e Andréia, netos e demais familiares. Foi sepultado no dia 09, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Lourdes de Jesus Seles de Aquino, aos 62 anos de idade, no dia 09 de julho. Deixa o filho Raphael; a nora Kátia; os netos Jaqueline, Alessandro, João Otávio e Josué. Foi sepultada no dia 09, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Vitor Alexandre Pires Gonçalves, no dia 12 de julho. Deixa a mãe Maria de Fátima Pires, tios e demais familiares. Foi sepultado no dia 12, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Thereza Ribeiro Machado, aos 83 anos de idade, no dia 13 de julho. Deixa os filhos Rosana, Nilva, Sueli, Ana Lúcia, Luiz Antônio, Arceu, Dirceu e Aparecido; netos e bisnetos. Foi sepultada no dia 14, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Edson Luiz Rodrigues, aos 56 anos de idade, no dia 12 de julho. Deixa a esposa Suzana Gasparini Rodrigues; os filhos Jonathas, Wagner e Tabata; os netos Victoria, Valentina, Rafael e demais familiares. Foi sepultado no dia 13, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

São Sebastião da Grama

Faleceu Ilidia Elói Vieira, conhecida por Dona Fia, aos 87 anos de idade, no dia 26 de junho. Foi sepultada no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Pedro Pereira de Faria, conhecido por Pedro Julião, aos 86 anos de idade, no dia 28 de junho. Foi sepultado no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Maria Rodrigues Aves, aos 87 anos de idade, no dia 28 de junho. Foi sepultada no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Dula Borges da Silva, aos 75 anos de idade, no dia 4 de julho. Foi sepultada no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Antônio Carlos de Godoy, aos 79 anos de idade, no dia 7 de julho. Era viúvo de Mariza Anadão. Foi sepultado no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Angelina Sagiorato da Costa, aos 95 anos de idade, no dia 10 de julho. Era viúva de Alvico da Costa. Foi sepultada no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu João Antônio Domingos – conhecido por João Libano, aos 81 anos de idade, no dia 11 de julho. Foi sepultado no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Celso Aparecido Gonçalves – o Celso do gás, aos 59 anos de idade, no dia 14 de julho. Foi sepultado no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

