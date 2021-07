Iniciado recapeamento de ruas em São Sebastião da Grama

A prefeitura de São Sebastião da Grama deu início aos trabalhos de recapeamento asfáltico em vias do município. As ruas beneficiadas nesta primeira etapa são Rua Otaviano Melchiori, Ver. Wilson Lotti e Rua Moacir Gomes Nabo.

De acordo com o prefeito Zé da Doca, que acompanhou os serviços, até o final do ano diversas ruas receberão o recape.