Moradores se queixam de carretas estacionadas

Um leitor da Gazeta de Vargem Grande que mora no Jardim São Joaquim e todo dia faz o percurso pela Av. São João, procurou o jornal para questionar o estacionamento de duas carretas na avenida, logo depois da ponta do Córrego Sant’Ana e que, segundo ele, dificulta o trânsito no local. A questão já chegou também no Desetran, inclusive com um abaixo assinado pelos moradores, mas o responsável pelo departamento disse que nada pode ser feito, uma vez que os veículos estão com os documentos em dia e o estacionamento no local está de acordo com a legislação vigente.

A Gazeta entrou em contato com o empresário Charles Pereira, proprietário das carretas estacionadas na rua do Jardim São Joaquim. Ele informou que procurou orientação junto à Polícia Militar e também junto à Guarda Civil Municipal (GCM) sobre o fato dos veículos estarem estacionados pelo local. Disse também que conversou com a moradora do imóvel onde o veículo está parado e ela não se opôs ao estacionamento da carreta por ali.

Charles comentou que a carreta só está parada por conta da pandemia, mas garantiu que tão logo possa voltar a trabalhar com os veículos, eles serão colocados de volta em circulação. O empresário informou ainda que a intenção era construir um barracão para abrigar os veículos com segurança, mas devido à pandemia, esse plano também não pode ser colocado em prática ainda. Dessa forma, os veículos permanecem parados por ali, uma vez que também estão próximos à sua casa e a de sua sogra, onde existe câmeras de monitoramento, para garantir a segurança dos veículos. Por fim, o empresário comentou que tão logo possa voltar a trabalhar com as carretas, que fazem passeios voltados ao público infantil, pretende reformar os veículos que ficaram desgastados por conta da ação do tempo e reativar o serviço.